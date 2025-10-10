Fed yetkilisinden temkinli faiz indirimi mesajı

  1. Ekonomim
Fed Guvernörü Christopher Waller, faiz indirimlerine devam etme niyetinde olduklarını ancak temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Fed Guvernörü Christopher Waller, son birkaç aydır istihdam artışının muhtemelen negatif olduğunu ve işgücü piyasasının şu anda en büyük endişesi olduğunu söyledi.

Waller, özel bir TV'ye verdiği röportajda, “İşgücü piyasası zayıf ve bu, politika açısından önemli bir nokta. Bilinmesi gereken şey bu” dedi.

Geçen hafta yayınlanması planlanan Eylül ayı istihdam raporu, hükümetin kapanması nedeniyle ertelenmişti. Waller, ADP'nin istihdam rakamları gibi özel kaynaklardan elde edilen verilerin, işgücü piyasasının zayıfladığını doğruladığını söyledi.

“Bunlar gerçekten temsil edici değiller ve çok spesifikler, ancak hepsi size aynı hikayeyi anlatıyor” dedi.

Waller, faiz indirimlerine devam etmek istediğini söyledi, ancak politika yapıcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. İşgücü piyasasındaki zayıflığa rağmen, ekonomik büyümenin güçlü göründüğünü belirtti.

Atlanta Fed'in gerçek zamanlı modeline göre, ABD gayri safi yurtiçi hasılasının 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

