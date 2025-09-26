Fed/Bowman: Daha hızlı adımlar atılması gerekebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son dönemde açıklanan ekonomik verilerin istihdam piyasasında kırılganlığa işaret ettiğini belirtti. Bowman, Fed’in mevcut koşullar altında daha kararlı ve proaktif adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Bowman yaptığı değerlendirmede, istihdam piyasasında mevcut eğilimin sürmesi halinde para politikasında daha hızlı ayarlamaların gündeme gelebileceğini söyledi. Tarifelerin tek seferlik etkilerinin büyük ölçüde geride kaldığını belirten Bowman, bu gelişmenin enflasyonun hedefe doğru inişini destekleyeceğini ifade etti.

Fed’in son verilere aşırı odaklanan bakış açısından uzaklaşıp daha ileriye dönük, proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini dile getiren Bowman, acil durum borçlanma programlarının sınırlı kalması ve kalıcı hale gelmemesi gerektiğini de söyledi.

Bowman ayrıca, Fed’in bilançosunda yalnızca Amerikan hazine tahvillerinin tutulması yönündeki yaklaşımı desteklediğini belirtti.

Piyasada ise ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,18’in hemen üzerinde işlem görüyor.