Fed/Cook uyardı: Yapay zeka kaynaklı işsizliği Fed durduramayabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook, yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla Fed'in artabilecek işsizliğe karşı koymasının mümkün olmayabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Cook, Salı günü Washington'da gerçekleştirdiği konuşmasında, yapay zekanın işgücü piyasasında yaratacağı köklü değişimin para politikası üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Cook'a göre, eğer yapay zeka verimliliği artırmaya devam ederse, işgücü piyasasındaki değişimler işsizliği yükseltse de ekonomik büyüme güçlü kalabilir. Böylesi bir verimlilik artışında, işsizlikteki artış ise her zaman ekonomideki bir durgunluğa işaret etmeyebilir.

Cook'un değerlendirmeleri, Fed politika yapıcılarının yapay zekanın önümüzdeki dönemde para politikası üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalarının son halkasını oluşturdu.

Bazı üyeler, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarının, ekonomiyi dengede tutan faiz oranını yukarı çekebileceğini savunuyor. Cook ise konuşmasında bu etkiyi tersine çevirebilecek unsurlara dikkat çekti.

Yatırımların güçlü talebe katkıda bulunmasıyla mevcut nötr oranın pandemi öncesine göre daha yüksek olmasının mümkün olduğunu söyleyen Cook, "Bu durum, yapay zeka verimlilik artışları daha tam olarak gerçekleştirildiğinde veya işgücü piyasasındaki gelir eşitsizliğinin artmasına yol açtığında tersine dönebilir. Bu da diğer tüm faktörler sabit kaldığında nötr oranı düşürebilir" dedi.

Cook, kısa vadeli para politikası görünümüne ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmazken, Ocak toplantısının ardından açıklanan son istihdam verilerinin, işgücü piyasasında dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Cook, son birkaç yılda, bazı işverenlerin daha önce giriş seviyesi çalışanlar tarafından gerçekleştirilen görevler için yapay zeka kullanmaya başladığı bir dönemde, yeni mezunların işsizlik oranının arttığını belirtti.