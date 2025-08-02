  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fed'de faiz anlaşmazlığı! Kugler görevinden ayrılacak
Takip Et

Fed'de faiz anlaşmazlığı! Kugler görevinden ayrılacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, faiz politikaları konusunda Başkan Jerome Powell ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrası 8 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed'de faiz anlaşmazlığı! Kugler görevinden ayrılacak
Takip Et

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu bildirildi.

Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılacağı belirtilen açıklamada, Georgetown Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geri döneceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in istifasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürdü.

Fed yönetim kurulunda artık boş bir koltuk olduğunu belirten Trump, bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Trump fonları kesmişti! CPB'den faaliyetlerini sonlandırma kararıTrump fonları kesmişti! CPB'den faaliyetlerini sonlandırma kararıDünya

 

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fırsatları varTicaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fırsatları varEkonomi

 

Ekonomi
Senegal Başbakanı ekonomik kurtarma programını açıkladı
Senegal Başbakanı ekonomik kurtarma programını açıkladı
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fırsatları var
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ile Gabon arasında savunma ve havacılık alanında önemli iş birliği fır
İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi Khan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı
İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi Khan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı
Almanya'da BİRTAT Döner işçileri grevde
Almanya'da BİRTAT Döner işçileri grevde
TARİŞ üzüm alımı öncesi avans alım fiyatını açıklayacak
TARİŞ üzüm alımı öncesi avans alım fiyatını açıklayacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı