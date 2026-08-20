Fed'den faiz artışı gelecek mi? Piyasaların sorusuna yanıt geldi

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Daly, enflasyon görünümüne ilişkin daha endişe verici göstergeler aradığını ancak şu ana kadar bu yönde bir gelişmeyle karşılaşmadığını belirtti.

Birden fazla enflasyon şokunun aynı anda ortaya çıkmasının oluşturabileceği birleşik etkiler konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Daly, temel senaryosunun bu şokların zaman içinde etkisini kaybetmesi olduğunu kaydetti.

Daly, mevcut para politikası duruşunun ekonomik görünüm açısından uygun bir noktada bulunduğunu belirterek, ekonomik gelişmeler ile finansal piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Temmuz kararına güçlü destek

Daly, ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararını güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

Kısa vadeli tahvil getirilerinin, piyasaların Fed'in ekonomik gelişmelere nasıl tepki vereceğini anladığına işaret ettiğini belirten Daly, uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi de değerlendirdi.

Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın küresel ölçekte görülen bir gelişme olduğunu söyleyen Daly, bu nedenle söz konusu hareketin Fed açısından taşıdığı sinyalin zayıfladığını dile getirdi.

Tahvil getirileri net sinyal vermiyor

Daly, yükselen tahvil getirilerinin para politikasının gelecekteki yönüne ilişkin belirgin bir sinyal ortaya koymadığını belirtti.

Fed'in kredibilitesinin risk altında olduğuna ilişkin herhangi bir işaret görmediğini de ifade eden Daly, mevcut para politikası duruşunun uygun bir noktada bulunduğuna ilişkin değerlendirmesini yineledi.