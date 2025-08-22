  1. Ekonomim
  Fed'den Jackson Hole'da önemli bir adım beklenmiyor
Fed'den Jackson Hole'da önemli bir adım beklenmiyor

Commerzbank Research'e göre, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının Jackson Hole Sempozyumu'nu önemli politika değişikliklerini duyurmak için kullanma geleneği olsa da, bu yıl böyle bir durumun yaşanması beklenmiyor.

Fed'den Jackson Hole'da önemli bir adım beklenmiyor
Commerzbank, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi için kapıyı aralayabileceğini belirtiyor.

Commerzbank Araştırma Direktörü Christoph Rieger, yayımladığı notta, Fed'in daha fazla veri beklediği yönündeki önceki yönlendirmeleri doğrultusunda büyük bir kayma öngörmediklerini ifade etti.

Rieger, bununla birlikte, Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığına dair bir sinyal vermesinin tutarlı olacağını ekledi. Piyasalar, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi için yüzde 70 olasılık fiyatlıyor.

