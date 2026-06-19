Fed’den şahin dönüş

EVRİM KÜÇÜK

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakırken, karar metni ve güncellenen projeksiyonlar para politikasında belirgin bir şahinleşmeye işaret etti. Özellikle “fiyat istikrarı sağlanacaktır” ifadesinin öne çıkarılması, Fed’in enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceği mesajı olarak yorumlandı.

25 baz puanlık faiz artışı masada

Güncellenen “dot plot” (noktasal grafik) üyelerin bu yıl izleyeceği faiz patikasında ciddi bir ayrışma olduğunu ortaya koydu. 18 üyeden dokuzu yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı beklerken, sekiz üye faizlerin değişmeyeceğini öngördü. Sadece bir üye faiz indirimi beklentisini korudu. Medyan beklenti ise bu yıl 25 baz puanlık tek bir faiz artışına işaret etti.

Piyasalar da bu değişimi hızla fiyatladı. Faiz vadeli işlemlerinde bu yıl için beklenen toplam sıkılaşma 32 baz puana yükselirken, uzun vadeli ABD tahvil faizleri yeniden yüzde 4,45 seviyesine çıktı. Dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanırken, riskli varlıklarda satış baskısı görüldü.

Enerji fiyatlarındaki düşüş Fed’in elini rahatlatabilir

Fed’in şahin mesajlarına rağmen analistler, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin enflasyon baskısını azaltabileceğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik gelişmeler sonrasında enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün, haziran enflasyonuna aşağı yönlü katkı sağlaması bekleniyor. Benzin fiyatlarının gerilemesi, ulaştırma maliyetlerindeki gevşeme ve zayıflayan tüketici talebiyle birlikte çekirdek enflasyon üzerindeki baskının da kademeli olarak azalacağı öngörülüyor. Bu nedenle birçok ekonomist, Fed’in piyasaların fiyatladığı kadar agresif davranmak yerine uzun süreli bir bekleme dönemini tercih edebileceğini değerlendiriyor.

Altın, Fed ile düşen petrol fiyatları arasında sıkıştı

Fed’in faiz artırımı ihtimalini güçlendiren şahin mesajları ilk etapta altın üzerinde sert satış baskısı oluştururken, jeopolitik cephede gelen haberler kayıpların önemli bölümünü telafi etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile geçici bir anlaşmaya vararak Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik adım atması enerji fiyatlarını aşağı çekerken, güvenli liman talebini de sınırladı. Buna karşın ons altın yeniden 4.300 doların üzerine çıkarak toparlandı.

Analistler, kısa vadede altının iki zıt güç arasında yön arayacağını belirtiyor. Bir tarafta Fed’in daha uzun süre yüksek faiz uygulama ihtimali altın üzerinde baskı oluştururken, diğer tarafta jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Kevin Warsh ile ‘sade dil’ dönemi

Fed Başkanlığı görevindeki ilk toplantısında Kevin Warsh, yalnızca faiz kararıyla değil yönetim anlayışıyla da dikkat çekti.

■ Kendi faiz projeksiyonunu açıklamayarak geleneksel "dot plot” uygulamasına mesafesini gösterdi. Fed’in iletişim dilini sadeleştirdi; karar metni yaklaşık 130 kelimeye indirildi.

■ Enflasyonla mücadelede “fiyat istikrarı” vurgusunu toplantının merkezine yerleştirdi.

■ İletişim, bilanço yönetimi, yapay zekâ, veri kalitesi ve para politikası süreçlerini incelemek üzere beş çalışma grubu kurulacağını açıkladı.

■ Warsh’ın ilk toplantısı, Fed’in önümüzdeki dönemde hem iletişim tarzında hem de politika yaklaşımında daha sade ancak daha kararlı bir çizgi izleyeceğinin sinyalini verdi.