Federal Elektrik, Ar-Ge gücü ile büyümesini sürdürüyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye’nin ilk ve tek yerli şalt malzemeleri üreticisi Federal Elektrik, güçlü teknolojisi ile kuruluşunun 36’ıncı yılında da büyümesini sürdürüyor. 1990 yılından bugüne yalnızca ürün üreten bir firma olmanın ötesine geçen Federal Elektrik, alçak gerilim şalt malzemeleri alanında kendi ürününü tasarlayan, geliştiren, test eden ve üreten entegre yapısıyla sektördeki liderliğini yeni yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyor.

Sektördeki faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgiler veren Federal Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Nurdoğan, yaptıkları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle sektörde öncü bir konuma sahip olduklarını söyledi. Mesut Nurdoğan, Federal Elektrik olarak sektörde ulaştıkları gücün yalnızca üretim ve ihracatla sınırlı olmadığını, Türkiye’nin 81 ilinde elektrik altyapısının birçok kritik noktasında Federal Elektrik ürünlerinin aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Elektrik altyapısında, Federal Elektrik imzası

Federal Elektrik’in vizyonunun kuruluşundan itibaren yalnızca yerel pazarla sınırlı kalmadığına da dikkat çeken Mesut Nurdoğan şu bilgileri verdi: “Federal Elektrik, 1990 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş ve bugün hâlâ aynı bağımsızlık ve kararlılıkla yoluna devam eden köklü bir üretici olarak öne çıkmaktadır. Şalterlerden dikey tip kesicilere, NH sigortalardan farklı şalt ekipmanlarına ve doğalgaz sayaçlarına kadar geniş ürün yelpazesi, ülke genelinde elektrik kurumları tarafından onaylı ve güvenilir bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Son kullanıcı çoğu zaman farkında olmasa da, günlük hayatın kesintisiz devam etmesini sağlayan elektrik altyapısında Federal Elektrik’in imzası bulunmaktadır. Federal Elektrik, 36 yıllık süreçte sektörde ayrıcalıklı bir konuma ulaşarak, sektörde öncü bir rol üstlenmiştir.”

Mesut Nurdoğan, Federal Elektrik ürünlerinin 82 ülkeye ulaşan güçlü bir ihracat ağıyla dünya pazarlarında güvenle kullanıldığını ve bu başarıya da güçlü bir üretim altyapısıyla ulaştıkları söyledi.

Türkiye’nin ilk yerli kısa devre laboratuvarı

Marka gücünü ve bilinirliğini artırmak için önümüzdeki dönemlerde de yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Mesut Nurdoğan şunları söyledi: “1999 yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk yerli kısa devre laboratuvarı ise Federal Elektrik’in sektöre kazandırdığı en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Bu yatırım, yalnızca firmanın kendi kalite süreçlerini değil, Türkiye’de elektrik sektörünün test, doğrulama ve standartlaşma kültürünü de ileriye taşımış; sektörde güvenilirliğin temelini güçlendiren bir adım olmuştur. ISO standartlarının Türkiye’de henüz yaygın olarak bilinmediği dönemlerde, Türkiye’de ISO 9000 belgesi alan 70’inci kuruluş olan kalite sistemlerini uygulamaya başlayan firmamız bu yaklaşımıyla da sektörde öncü bir rol üstlenmiştir. Bu ileri görüşlü bakış açısı, bugün global bir başarıya dönüşmüştür. Federal Elektrik, ayrıca kendi ERP yazılımını yazarak yine sektörün öncüleri arasında yerini aldı. 1999 yılında kurulan uluslararası akreditasyon onaylı ilk yerli kısa devre test laboratuvarına da sahip bir firmayız.”

Yüzde yüz yerli sermaye ile başlayan yolculuğunu; Ar-Ge gücü, mühendislik yetkinliği ve global vizyonuyla sürdüren Federal Elektrik, Türkiye’de alçak gerilim şalt malzemeleri sektörüne yön veren lider bir marka olarak Sakarya 1. organize sanayi bölgesinde üretim yapıyor.