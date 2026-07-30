Federal Elektrik, ikinci kuşağın yönetiminde bu yıl yüzde 40 büyüme hedefliyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Alçak gerilim şalt malzemeleri, otomasyon ekipmanları ve enerji altyapısına yönelik ürünler üretmek amacıyla kurulan Federal Elektrik, Türkiye’den dünyaya açılan güçlü bir sanayi markası olarak kuruluşunun 36’ncı yılında da büyümesini sürdürüyor. 1990 yılında Mustafa Nurdoğan’ın yüzde 100 sermaye ile kurduğu Federal Elektrik, bugün ikinci kuşak İrfan, Mesut ve Sinan Nurdoğan’ın yönetiminde faaliyetlerine devam ediyor.

Federal Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Nurdoğan, özellikle kalitenin, teknik performansın ve güvenilirliğin belirleyici olduğu endüstriyel ürünlerde 36 yıllık süreçte Federal markasının çok güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

Nurdoğan, güçlü bir marka olma yolunda en temel değerlerinin kalite olduğunu ifade etti. Federal markasının güvenilir, uzun ömürlü, teknik olarak güçlü ve fiyat-performans açısından üst segmentte konumlanan bir marka olarak anılmasını istediklerini belirtti.

80’in üzerinde ülkeye ihracat

Yurt dışı yatırımları açısından da faaliyete başladığı ilk yıllardan bugüne güçlü bir vizyonla yoluna devam eden Federal Elektrik, bölgesel pazarları erken okuma, farklı ülkelerde depo, üretim ve yerel yapılanma anlamında geçmişten gelen bir tecrübeye sahip bulunuyor. Şirketin bugün 80’in üzerinde ülkeye ürün ihraç ettiğini ifade eden Mesut Nurdoğan, özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarlarında güçlü bir konuma ulaştıklarını ve bununla birlikte Güney Kore’den Şili’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada aktif satış ağıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Nurdoğan şöyle devam etti: “Küresel ekononide yaşanan değişimler ve Türkiye’de yükselen üretim maliyetleri, ihracatçı firmalar açısından rekabet koşullarını zorlaştırsa da Federal Elektrik olarak bu süreci aynı zamanda yeni fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmak amacıyla yurt dışında yeni şirket kuruluşları ve stratejik yatırımlar üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Yine önümüzdeki yıllarda mevcut üretim alanını iki katına çıkaracak yeni yatırım için uygun lokasyon ve yatırım fırsatları üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci kuşak yönetimin öncülüğünde yürütülen bu büyüme stratejisi ile hem yurt içindeki üretim kapasitesini artırmayı hem de küresel pazarlara daha hızlı ve güçlü hizmet vermeyi amaçlıyoruz.”

Yüzde 40’ın üzerinde büyüme

Alçak gerilim şalt malzemelerinde özellikle devre kesici tarafında ürün çeşitliliğini büyük ölçüde tamamladıklarını da ifade eden Nurdoğan, ancak mevcut ürünlerde geliştirme, iyileştirme, otomasyon ve dijitalleşme yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Nurdoğan şu bilgileri verdi: “Federal Elektrik olarak 2026 yılında döviz bazında yüzde 40’ın üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bu büyümenin temelinde ise değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlayabilen yönetim anlayışı, kriz dönemlerinde hızlı karar alma kabiliyeti ve müşterilere sahada yakın olmayı esas alan satış stratejisi bulunuyor. İnovasyonu sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bünyemizdeki Ar-Ge Merkezi ile yeni ürün geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alanında düzenli çalışmalar yürütürken, özellikle ürünlerimize ait endüstriyel tasarım ve marka tescillerini sistematik olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de kritik altyapı ve enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu birçok temel alçak gerilim ürününü yerli olarak geliştiriyor ve üretiyoruz. İkinci jenerasyon olarak bizim önceliklerimizden biri de mevcut üretim gücümüzü daha verimli, daha ölçülebilir ve daha sürdürülebilir hale getirmek. İhracatta Avrupa bizim için her zaman stratejik bir pazar olmuştur. Afrika da bizim için önemli bir pazar. Amerika pazarı ise önümüzdeki dönem için büyümeyi hedeflediğimiz pazarlardan biri. Güçlü bir marka olma yolunda en temel değerimizi kalite olarak görüyoruz. Biz Federal markasının güvenilir, uzun ömürlü, teknik olarak güçlü ve fiyat-performans açısından üst segmentte konumlanan bir marka olarak anılmasını istiyoruz. İkinci kuşaklar olarak rotamızı da bu vizyonla belirliyoruz.”

Dikey entegre üretim yapısı

Nurdoğan, Federal’i sektörde öne çıkaran en önemli başlıklardan birinin de kalite süreçleri olduğunu söyledi. Federal Elektrik olarak daha 1990’lı yıllarda kısa devre test laboratuvarı yatırımını yaparak sektörde öncü bir adım attıklarına dikkat çeken Nurdoğan şu bilgileri verdi: “Bu laboratuvar sayesinde ürünlerimizi yalnızca belgelendirme amacıyla değil; düzenli kalite kontrol, ürün geliştirme ve performans doğrulama amacıyla da test ediyoruz. Federal’i farklı kılan bir diğer konu da dikey entegre üretim yapımızdır. Biz sadece parçaları alıp montaj yapan bir yapı değiliz. Plastik parçalardan bakır parçalara, kaplamadan kalıba, BMC hamurundan nihai montaja kadar birçok kritik süreci kendi bünyemizde yönetiyoruz. TEDAŞ, TEİAŞ, elektrik dağıtım altyapısı, panocular, endüstriyel tesisler ve konut uygulamaları bizim ürünlerimizin yoğun kullanıldığı alanlar arasında. Ev tipi ürünlerimizde ise otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma cihazları en yaygın kullanılan ürün gruplarımız arasında yer alıyor. Federal Elektrik’in bugün geldiği noktada kurucumuz Mustafa Nurdoğan’ın vizyonunun çok önemli bir payı var. Biz bugün ikinci jenerasyon olarak bu kurucu vizyonu koruyarak firmamızı daha kurumsal, daha teknolojik, daha dijital ve daha global bir yapıya taşımaya çalışıyoruz. Bizim en önemli sorumluluğumuz, geçmişten gelen üretim disiplinini ve kalite kültürünü geleceğin teknolojileriyle birleştirmek.”