Federasyon kurmaya hazırlanan kuyumcular uyardı: Sektörün nefesi kesiliyor kârlılık düşüyor

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Yüzyılı 1’nci Kuyumculuk Çalıştayı adı altında düzenlenen etkinlikte, dağınık yapıda olan sektörün bir federasyon çatısı altında toplanması kararı öne çıktı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullan Erdem Cantimur ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sektörün ‘federasyon’ talebini desteklediler.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, çalıştayın sonuç raporuna ilişkin bilgiler verdi. Oda, dernek ve bölgesel birliklerin federasyon çatısı altında toplanması görüşünün oluştuğunu ifade eden Sönmez, bunun sorunların çözülmesini kolaylaştıracağını belirtti.

“Nakit dengesi kurmakta güçlük çekiliyor”

Sektörün ciddi bir darboğazdan geçtiğini dile getiren Sönmez,

“Finansmana erişim, vergi uygulamaları, regülasyon baskısı, girdi maliyetleri, stok maliyetleri, kayıt dışılıkla mücadelede yaşanan dengesizlikler ve tüketici talebindeki daralma; sektörün nefesini kesmekte, kârlılığını düşürmekte, nakit dengesini korumakta güçlük çekmesine neden olmaktadır” dedi. Sönmez, bu tablonun sadece esnafı değil, ekonomi yönetimi ve kayıtlı sistemi de etkilediğini aktardı.

Sorunları bürokrasiye anlatmak yanı sıra çözüm önerilerini de gündeme getirdiklerinin altını çizen Sönmez,

“Çünkü doğru yönlendirme olmadan ne kayıt dışı azalır, ne vergi tahsilatı artar ne de sektör sürdürülebilir biçimde büyüyebilir. Biz inanıyoruz ki; devlet aklı ile sektör tecrübesi aynı masada buluştuğunda, aşılmayacak engel yoktur” diye konuştu.

“Çerçeve kanuna ihtiyaç var”

Yeni yılın ilk çeyreğinden itibaren 3 aylık periyodlar halinde Türkiye Kuyumculuk Sektörü Güven Endeksi açıklayacaklarını belirten Timuçin Sönmez, sektörün bir çerçeve kanun ihtiyacından da bahsetti. Bir Kuyumculuk Kanunu hazırlıklarına başlanılması, odaların denetim yetkilerinin tanımlanması ve kayıt dışılığı azaltacak düzenlemelerini talep ettiklerini söyleyen Sönmez,

“İnternette sahte altın satışı, reklam kampanyalarındaki fiyat uyumsuzlukları ve e-ticaret platformlarındaki kontrolsüzlükler de sektörün hızla çözüm bekleyen başlıkları arasında yer aldı. Altın satışında lisans zorunluluğu ve e-ticarette daha sıkı düzenlemeler kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

“Ons fiyatındaki aşırı artış nedeniyle sistem sürdürülemez hale geldi”

Enflasyon muhasebesi ilkelerine benzer bir altın muhasebesi modeli önerdiklerini vurgulayan Sönmez, mevcut sistemin ons fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle sürdürülemez hale geldiğini anlattı.

“Döviz büfeleri altın almasın”

Döviz büfelerinin altın alınmasının önlenmesini istediklerini belirten Sönmez, buna karşılık kuyumcuların dövizle işlem yapabilmesine yönelik ortak bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yıllık cirosu 200 milyon lirayı aşan firmalara getirilen denetçi zorunluluğunun kuyumcular için revize edilmesi gerektiğini söyleyen Timuçin Sönmez, tasarruf altınlarına yönelik verilen teşviklerin kaldırılmasının ihracatçılar açısından kayıp yarattığını ifade etti.

“Belge zorunluğu 15 bin dolar olmalı”

Halen 185 bin liranın üzerindeki işlemlerde müşteriden belge alma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çeken Timuçin Sönmez, bunun 15 bin dolara yükseltilmesini talep ettiklerini söyledi.

Sönmez replika ürünlere yönelik cezaların artırılması, Darphane ürünlerine QR kod ve elektronik iz sistemi getirilmesi ile satış kanallarının yeniden düzenlenmesi gibi konuların da çalıştayda gündeme geldiğini aktardı.