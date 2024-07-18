Fed/Goolsbee: Faizlerin yakın zamanda indirilmesi gerek

Goolsbee enflasyonda son birkaç ay görülen yavaşlamanın yetkililerin enflasyonun hedefe indiğine dair güvenini artırdığını söyledi.

Goolsbee istihdam piyasasının ise endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre bu sene FOMC’de oy hakkı bulunan Goolsbee ‘işsizlik oranını artırmadan enflasyonla savaşı kazanma ihtimali var mı’ sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer bazı Fed yetkilileri bankanın yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak konusunda ilerleme kaydettiğini belirtmişti. Ancak yetkililer faiz indirim zamanlamasına ilişkin sinyal vermedi.

Fed’in Temmuz ayı toplantısında 8. kez faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Piyasalarda ilki Eylül ayında olmak üzere yıl sonuna kadar en az 2 indirim bekleniyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller dün yaptığı açıklamada “Nihai hedefimize ulaşmasak da faiz indirme zamanına yaklaştığımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

2024’ün ilk aylarında enflasyonda yavaşlama trendi duraklamasının ardından son aylarda yeniden aşağı yönlü hareketini sürdürdü. İşsizlik oranı da yüzde 4,1 ile düşük kalsa da son 3 ayda yükseldi.2 023’ün ilk aylarında yüzde 3,4’e kadar inen işsizlik oranındaki yükseliş, durgunluk endişelerini de artırıyor.