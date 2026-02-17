Fed/Goolsbee'den faiz indirimi sinyali! Enflasyonu işaret etti

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesi halinde "birkaç" faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi.

Goolsbee, son dönemde manşet enflasyonun baz etkileri nedeniyle aşağı çekildiğini, ancak hizmet enflasyonunun "dizginlenmediğini" vurguladı. Ayrıca yüksek gümrük vergisine tabi mallarda fiyat artışlarının daha belirgin olduğunu belirtti.

Goolsbee, yüzde 3 politika faizini "nötr" seviyeye dair kabaca bir tahmin olarak gördüğünü ifade ederek, enflasyonun gerçekten yüzde 2’ye doğru gittiğine dair kanıt görmek istediklerini söyledi.

Goolsbee, ayrıca Fed Başkan adayı Kevin Warsh ile uzun süredir tanıştığını ve 2008 küresel finans krizinde birlikte çalıştıkları dönemde kendisine "büyük hayranlık" duyduğunu dile getirdi.