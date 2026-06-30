Fed/Hammack: Faizleri yeniden artırmak gerekebilir

Cleveland Fed Başkan Beth Hammack, ABD ekonomisinde para politikasının belirgin bir kısıtlayıcı etkisini görmediğini ve enflasyonu hedefe döndürmek için faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini belirtti.

Hammack, iş gücü piyasasının tam istihdama yakın olduğunu ve büyüme görünümünün olumlu seyrettiğini ifade etti.

Buna karşın enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu vurgulayan Hammack, Fed'in ilave faiz artışını değerlendirmek zorunda kalabileceğini kaydetti.

Çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyen Hammack, fiyat baskılarının yalnızca enerji kaynaklı olmadığını ve geniş tabanlı seyrettiğini kaydetti.

Çekirdek hizmet enflasyonunun da yüksek düzeyini koruduğunu belirtti.

Hammack, tüketici sektörünün dirençli bir görünüm sergilediğini ve Fed'in ikili hedefleri arasında şu aşamada belirgin bir gerilim bulunmadığını söyledi.

Temmuz toplantısında faiz artırımına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı konusunda önceden karar vermeyeceğini ifade eden Hammack, toplantıya açık fikirle yaklaşacağını ve sonucu peşinen değerlendirmeyeceğini belirtti.

Yapay zeka yatırımlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu dile getiren Hammack, yüksek faizlerin ekonominin diğer alanları üzerindeki etkilerinden de endişe duyduğunu söyledi.