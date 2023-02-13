Fed/Harker: Fed yüzde 5'in üzerine çıkmalı ve sonra durmalı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz oranını yüzde 5'in üzerine çekmesi gerektiğine hâlâ inandığını söyledi.

Harker, ABD'de bir resesyon görmediğini de sözlerine ekledi.

Wharton Business Radio'ya açıklamalarda bulunan Harker, Fed'in faiz oranında yüzde 5'in üzerine çıkarak, sonra duraklaması gerektiğini belirtti.

Harker, şu anda Fed'in yüzde 5'in üzerine ne kadar çıkması gerektiğinin belirsiz olduğunu, ancak süper boyutlu faiz artırım günlerinin şimdilik muhtemelen sona erdiğini ifade etti.

Fed en son toplantısında faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,75 seviyesine çıkardı.

Harker, "Şu anda resesyon beklemiyorum. Ekonominin yumuşak iniş için şansı çok yüksek." dedi.