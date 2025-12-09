Fed’in faiz indirimi beklentisi doları baskılıyor

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimine yönelik beklentinin güç kazanması, doların uluslararası değerinde teknik bir baskı yaratıyor. Fed’in faiz oranını düşürmesi ya da buna yaklaştığına yönelik beklentinin artması, ABD tahvillerinin getirilerinin aşağı çekilmesine neden oluyor. Getirisi gerileyen dolar cinsi varlıklar, yatırımcılar açısından daha düşük getiri sunan bir konuma geldiği için, küresel ölçekte dolar talebinin azalması teknik bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Bu mekanizma, herhangi bir yorum gerektirmeksizin, faiz ve getiri arasındaki ilişkiye dayalı olarak çalışıyor ve dolar endeksi üzerinde baskı oluşturuyor.

Kısa vadede dengeli yapı, uzun vadede temkinli görünüm

Bu süreç, döviz piyasasında genel bir yön değişimi sinyali vermese de, doların önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı hareket etmesine ve daha ılımlı bir seyir göstermesine neden oluyor. Faiz indirimi ihtimalinin fiyatlanması, piyasaların kısa vadede daha dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor ve oynaklığın belirli ölçüde azalmasına katkı veriyor. Bu durum, küresel para birimleri için teknik olarak rahatlama anlamına geliyor ve döviz piyasalarında genel bir sakinleşme yaratıyor.

Doların zayıflaması TL’ye kısa vadeli destek sağlıyor

TL ve diğer gelişmekte olan ülke para birimleri kısa süreli destek buluyor

Doların küresel olarak değer kaybetmeye başlaması, teknik bir etkileşim sonucu tüm para birimlerine benzer şekilde yansıyor. TL'de bu çerçevede, doların gerilemesinden kısa vadeli bir destek alıyor. Bu destek, kalıcı bir değer artışı anlamına gelmese de, doların küresel zayıflamasıyla birlikte TL’nin göreceli olarak daha güçlü görünmesini sağlayan doğal bir piyasa tepkisi oluşturuyor. Bu durum, kur piyasasında volatilitenin bir miktar gevşemesine ve hareketlerin daha sınırlı gerçekleşmesine yol açıyor. Bu teknik etki, sadece TL için değil, gelişmekte olan tüm ülke para birimleri için aynı şekilde geçerli. Doların değer kaybetmesi, sermayenin bu ülkelerdeki varlıklara yönelme ihtimalini artırarak söz konusu para birimlerinde kısa vadeli bir rahatlama sağlıyor. Bu mekanizma, döviz piyasalarında sıkça gözlenen ve faiz indirimi beklentilerinin yoğunlaştığı dönemlerde belirginleşen bir sonuç olarak öne çıkıyor.

Risk iştahı yükselirken sermaye akımlarında hareketlilik görülüyor

Küresel faizlerin düşme ihtimali, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla güvenli liman niteliğindeki varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor. Güvenli liman varlıklarının getirisi düştükçe, yatırımcıların daha riskli piyasalara yönelmesi, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarına doğru portföy akımlarında hareketlenmeye neden oluyor. Bu durum, faiz indirimi beklentilerinin yoğunlaştığı dönemlerde sıkça gözlenen teknik bir sonuç niteliğinde. Sermaye akımlarındaki bu hareketlilik, doğrudan döviz piyasasına yansıyarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde kısa süreli bir destek oluşturabiliyor. Aynı zamanda küresel piyasalardaki likidite koşullarının yumuşamasına katkı sağlayarak, döviz piyasalarında genel bir dengelenme sağlıyor. Bu mekanizma da, faiz ve getiri ilişkisinin doğal bir sonucu olarak kabul ediliyor ve piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz talebi küresel ölçekte teknik olarak azalıyor

Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi, doların gelecekte sunacağı getiriye ilişkin algıyı zayıflattığı için küresel çapta dolar talebinin teknik olarak gerilemesine neden oluyor. Daha düşük getirili dolar varlıklarını taşımak istemeyen yatırımcılar, portföylerinde ağırlığı farklı varlıklara kaydırıyor. Bu değişim, döviz piyasasında dolar talebinin azalmasına, böylece doların genel seyrinin baskı altında kalmasına ve piyasalarda daha sınırlı hareketlerin görülmesine yol açıyor. Bu gelişmelerin tümü, herhangi bir öngörü veya yoruma dayanmadan, faiz indirimi beklentisinin piyasalarda yarattığı kesin ekonomik etkiler çerçevesinde gerçekleşiyor. Fed’in faiz kararının açıklanmasıyla birlikte piyasa koşulları yeniden şekillenecek olsa da, mevcut durumda fiyatlanan beklentiler döviz piyasaları üzerinde belirgin ve teknik bir etki oluşturmayı sürdürüyor.