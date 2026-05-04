Fed’in şahin mesajları altın fiyatlarını aşağı çekti

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşük hacimli işlemlerde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Ons altın yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 606 dolar seviyesine gerilerken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 617 dolara indi. Çin, Japonya ve İngiltere’de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması, işlemlerdeki zayıf görünümü pekiştirdi.

Şahin ton baskı yaratıyor

Jerome Powell liderliğindeki ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği “şahin” mesajlar, altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Özellikle Fed içinde faiz indirimlerine karşı çıkan görüşlerin güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon riskini artırması, piyasada “faizler daha uzun süre yüksek kalabilir” beklentisini öne çıkarıyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırlıyor.

Petrol ve jeopolitik riskler belirleyici

Petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler piyasaların odağında yer alıyor. Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin vurulduğuna dair haberler, bölgedeki risklerin sürdüğüne işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede mahsur kalan gemilere destek verileceğini açıklaması da jeopolitik tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu gösterdi.

Geniş bantta dalgalanma beklentisi

Cnbc-e'nin aktardığına göre analistler, altının yıl sonuna kadar 4 bin 400–5 bin 500 dolar aralığında hareket edebileceğini öngörüyor. Orta Doğu’daki gerilimin azalması ve enflasyon baskılarının hafiflemesi durumunda yukarı yönlü hareket alanı açılabileceği belirtilirken, yüksek petrol fiyatlarının sürmesi halinde altının daha sınırlı bir bantta kalabileceği ifade ediliyor.

Diğer değerli metallerde görünüm

Altın dışında diğer değerli metallerde ise sınırlı yükselişler görüldü. Gümüş yüzde 0,5, platin yüzde 0,8 ve paladyum yüzde 0,5 oranında değer kazandı.