Fed/Jefferson'dan faiz mesajı: Temkinli ilerlemeliyiz

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, işgücü piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyonda ise yukarı yönlü risklerin azaldığını söyledi.

Jefferson, para politikasının nötr seviyeye yaklaşırken faiz indirimlerinde "yavaş ilerlenmesi" gerektiğini vurguladı.

Philip Jefferson, geçen ay yapılan çeyrek puanlık faiz indiriminin, istihdam piyasasındaki artan riskler ve enflasyon risklerinin "bir miktar azalmış olması" nedeniyle uygun olduğunu belirtti.

"Mevcut politika duruşu halen bir miktar kısıtlayıcı, ancak artık ekonomiyi ne teşvik eden ne de sınırlayan nötr seviyeye daha yakınız" diyen Jefferson, risk dengesindeki değişimin temkinli ilerlemeyi gerektirdiğini vurguladı.

Jefferson, iş gücü arz ve talebinde kademeli bir soğuma gözlemlendiğini, bazı firmaların işe alımları yavaşlattığını veya azalttığını, diğerlerinin ise yatırım yapıp çalışan eklediğini belirtti.

Jefferson ayrıca, 9-10 Aralık'taki Fed toplantısı öncesinde ne kadar resmi veri elde edileceğinin hala belirsiz olduğunu söyledi.

43 gün süren hükümet kapanmasının ardından, eylül ayı istihdam raporu perşembe günü açıklanacak olsa da diğer verilerin yayın takvimi henüz netleşmedi.