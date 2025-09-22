Fed/Miran'dan faiz indirimi çağrısı

  1. Ekonomim
Fed Yönetim Kurulu’na atanan Stephen Miran, Fed’in daha dengeli ve yüzde 2–2,5 arası bir faiz politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Guvernör Stephen Miran, merkez bankasının mevcut para politikasının aşırı sıkı olduğunu ifade etti. Miran, mevcut faiz oranlarının istihdam piyasası açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Bazı mal fiyatlarındaki küçük değişimlerin ise gereksiz endişelere yol açtığını söyledi.

Trump tarafından geçici olarak göreve atanan Miran, ABD Başkanı’nın politikalarının nötr faiz oranını aşağı çektiğini vurguladı. Miran, Fed’in faizi için uygun seviyenin yüzde 2 ile 2,5 arasında bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, sıfır göç politikalarının yıllık kira enflasyonunu yaklaşık bir puan düşürebileceğine dikkat çekti.

Geçmişte son Fed toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi talebinde bulunan Miran, merkez bankasının daha dengeli bir para politikası izlemesi gerektiğini dile getirdi.

