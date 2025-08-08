Fed/Musalem: Faizi sabit tutmak şu an için en doğru seçenek.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Cuma günü Mississippi'de düzenlenen bir etkinlikte ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Fed yetkilisi "Ekonomi öyle bir durumda ki enflasyon hedefimize ulaşamıyoruz. İstihdam hedefimizi ise ıskalamıyoruz. İşgücü piyasası tam istihdam civarında görünüyor." yorumunu yaptı.

Fed yetkilileri, geçen hafta gösterge faiz oranını Aralık ayından bu yana olduğu gibi yüzde 4,25-4,5 aralığında sabit bıraktı. Çoğu politika yapıcı, tarifelerin enflasyon ve büyümeyi nasıl etkileyeceğini görmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ancak iki Fed üyesi, yavaşlayan işgücü piyasası endişelerini dile getirerek bu karara karşı oy kullandı. Cuma günü yayınlanan beklenenden zayıf istihdam raporu da bu endişeleri güçlendirdi.

Diğer yandan Fed'in temel enflasyon ölçütü olarak kullandığı ve gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan enflasyon göstergesi, Haziran ayında yüzde 2,8 artarak merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı.

"Geleceğe baktığımızda, görev süremizin her iki tarafında da ıskalama riski var

Musalem, ekonominin bugünkü durumu göz önüne alındığında, politika faizini şimdilik sabit tutmanın uygun göründüğünü belirterek zayıflayan ekonomik aktiviteye ve gümrük vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskılarına işaret ederek "Geleceğe baktığımızda, görev süremizin her iki tarafında da ıskalama riski var" dedi.

Her iki tarafta da riskler olduğunda dengeli bir yaklaşım benimsemek gerektiğini vurgulayan Musalem, "Bu da, yetkinin her iki tarafında da ıskalama olasılığını ve bu ıskalamanın ne kadar süreceğini düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. Şu anda yaptığımız dengeleyici eylem bu." şeklinde konuştu.