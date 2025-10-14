  1. Ekonomim
Fed/Powell: Bilanço küçültme programı yakında sona erebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bilanço küçültme programının (QT) yakında sona erebileceğinin belirtti.

Fed Başkanı Powell, Salı günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının niceliksel sıkılaştırma (QT) olarak bilinen bilanço küçültme programının yakında sona erebileceğini belirtti.

Powell programın ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tarih vermezken, Fed'in bankalar için "yeterli" rezerv bulundurma hedefine yaklaştığına dair işaretler olduğunu söyledi. Fed bilançosu parasal genişlemenin etkisiyle Mart 2020'deki 4,3 trilyon dolar seviyesinden 2022 yazında 9 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. 2022'den beri uygulanan QT süreci, Fed'in Kovid-19 salgını sırasında finans piyasalarına eklediği aşırı miktardaki likiditeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmıştı.

Philadelphia'da Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Powell ekonomiye dair de değerlendirmelerde bulundu. Fed Başkanı, ABD hükümetinin kapanmasından önceki verilerin 'büyümenin beklenenden daha iyi olabileceğini gösterdiğini' söyledi.

Powell işgücü piyasasına yönelik algıların düşüş eğiliminde olduğunu dile getirdi. Powell mevcut verilerin, tarifelerin fiyat baskılarını artırdığına işaret ettiğini belirtti. Başkan ayrıca, daha fazla faiz indirimi konusunda "toplantı bazında" bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti.

Fed, bir sonraki politika toplantısını 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını çeyrek puan daha düşürmesini bekliyor.

