Fed/Powell: Çok fazla belirsizlik olduğu için belli bir patikamız yok

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde 25 baz puan indirerek %3,50 – %3,75 seviyesine çekti.

Bu kararla, 2025 yılının son faiz indirimi de gelmiş oldu. Fed, yıl boyunca 3 defa 25’er baz puanlık indirim gerçekleştirmiş oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomide son tabloyu ve para politikasına ilişkin beklentileri ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Powell, hükümetin kapanması nedeniyle bazı verilerin geciktiğini ancak son toplantıdan bu yana genel görünümde büyük bir değişim olmadığını söyledi.

Fed'in büyüme tahminlerine de değinen Powell, Fed'in özet projeksiyonlarına göre ekonomik büyümenin 2025 yılında yüzde 1,7, 2026 yılında ise yüzde 2,3 olmasını beklediklerini ifade etti. İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde Powell, eylül istihdam raporunun işsizlik oranının yükselmeyi sürdürerek yüzde 4,4'e çıktığını ve istihdam artışlarının yılın ilk dönemlerine kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını gösterdiğini hatırlattı. Bu yavaşlamanın önemli bir kısmının daha düşük göç ve işgücüne katılım nedeniyle işgücü arzındaki artışın zayıflamasından kaynaklandığını vurguladı. İşe alımlarda yıl başına göre düşüş görüldüğünü belirtti.

Nisan ayından bu yana aylık ortalama istihdam artışının 40 bin seviyesinde olduğunu, bu rakamın yaklaşık 60 bin fazla yazılmış olabileceğini, bu durumda istihdamda aylık ortalama 20 binlik bir düşüş söz konusu olabileceğini söyleyerek veri belirsizliği mesajını yineledi.

Enflasyona ilişkin Powell, fiyat artışlarının 2022 ortasındaki zirve seviyelerinden önemli ölçüde gerilediğini ancak enflasyonun halen yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde seyrettiğini belirtti. Ekim ayındaki toplantıdan bu yana enflasyona ilişkin çok az veri yayımlandığını da ekledi.

Powell, mal enflasyonunda tarifelerin etkisiyle yükseliş görüldüğünü, buna karşılık hizmet tarafında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Tarife kaynaklı mal enflasyonunun 2026 yılının ilk çeyreğinde zirve yapabileceğini belirten Powell, tarife etkisi bittikten sonra enflasyonun tekrar düşüş trendine gireceğini ifade etti.

Powell, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin hem piyasa göstergelerinde hem de anketlerde yılın başındaki zirvelerinden gerilediğini vurguladı. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise büyük ölçüde yüzde 2'lik hedefle uyumlu kaldığını belirtti.

"Fed'in sorumluluğu enflasyonun kalıcı bir soruna dönüşmesini engellemek"

Fed Başkanı, PCE enflasyonu için medyan tahminin bu yıl için yüzde 2,9, gelecek yıl için ise yüzde 2,4 seviyesinde olduğunu, her iki öngörünün de eylül ayındaki medyan tahminlerin biraz altında yer aldığını söyledi. PCE enflasyonu için medyan tahminin bu yıl için yüzde 2,9, gelecek yıl için ise yüzde 2,4 seviyesinde olduğunu söyleyen başkan, her iki öngörünün de Eylül ayındaki medyan tahminlerin biraz altında yer aldığını belirtti.

Risk değerlendirmesine ilişkin konuşan Powell, kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam tarafındaki risklerin ise aşağı yönlü olduğunu, bunun da para politikası açısından "zorlu" bir tablo oluşturduğunu ifade etti. Fed'in sorumluluğunun, tarifeler ve benzeri unsurlar nedeniyle tüketici fiyatlarında ortaya çıkan tek seferlik artışların kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesini engellemek olduğunu söyledi.