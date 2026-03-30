Fed/Powell: İki ana hedefimiz arasında şu an bir gerilim var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Fed'in iki ana hedefi arasında şu anda bir gerilim olduğunu söyledi.

Powell, "İşgücü piyasasında bir tür aşağı yönlü risk var, bu da faiz oranlarını düşük tutmayı öneriyor, ancak enflasyonda yukarı yönlü risk var, bu da belki de faiz oranlarını düşük tutmamayı öneriyor" şeklinde konuştu.

Powell, son aylarda politika yapıcılar arasında ortaya çıkan bir dizi muhalefete değinerek, güçlü tartışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi ve "Böylesine zorlu bir dönemde oy birliği beklemek neredeyse yanıltıcı olurdu" yorumunu yaptı.