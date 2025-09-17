Fed/Powell: Politikada değişikliklerin ekonomiye etkileri belirsiz

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 0,25 puan düşürerek yüzde 4,00–4,25 aralığına çekti ve yılın geri kalanında kademeli indirimlere devam edileceğini açıkladı.

İstihdam piyasasındaki zayıflama endişelerine karşı alınan karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı üyelerin çoğunun desteğini aldı.

Daha önce Hazine Bakanlığı’nda kıdemli danışman olarak görev yapan ve Fed yönetim kurulu üyeliğine dün atanan Guvernör Stephen Miran ise, daha agresif bir 0,50 puanlık indirim yapılması gerektiği görüşüyle muhalif kaldı.

"Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olması ana senaryo"

Fed Başkanı Jerome Powell, son faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamalarda para politikasının katı bir yol haritasına bağlı olmadığını vurguladı. Nokta tahminlerin bir planı yansıtmadığını belirten Powell, komitenin her toplantıda gelen veriler ışığında hareket ettiğini aktardı. İstihdam piyasasında aşağı yönlü risklerin arttığını belirten Powell, istihdam büyümesinin azalan göç etkisiyle yavaşladığını, artış hızının ise denge seviyesinin altında seyrettiğini dile getirdi.

Enflasyon tarafında son dönemde yeniden yükseliş gözlendiğini söyleyen Powell, fiyat baskılarının halen yüksek olduğunu ancak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalı kaldığını ifade etti. Büyümedeki ılımlılaşmanın tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan kaynaklandığını aktaran Powell, uygulanan tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olmasının ana senaryo olduğunu belirtti.

Powell, istihdam piyasasında son revizyonlar sonrası güçlü bir tablo olmadığını kaydetti. Para politikasında adım atarken beklemenin doğru karar olduğunu söyleyen Powell, bugünkü toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimi için güçlü bir destek bulunmadığını ve uygulanan 25 baz puanlık indirimi bir risk yönetimi adımı olarak değerlendirebileceğini dile getirdi. Faiz oranları konusunda acele etmeye gerek olmadığını ifade eden Powell, toplantıdan toplantıya karar aldıklarını, piyasaların bir faiz indirimi patikası fiyatladığını ancak buna onay veremeyeceğini belirtti.

"Politikada değişikliklerin ekonomiye etkileri belirsiz"

Faiz indirim kararının ardından 10 yıllık Amerikan tahvil faizi %3,99’un altına kadar gerileyerek 11 Eylül’den bu yana en düşük seviyeleri test etti, ardından tekrar %4,07’nin üzerine çıktı. Powell, 25 baz puanlık faiz indiriminin büyük bir fark yaratıp yaratmayacağının belirsiz olduğunu ve istihdam piyasasındaki yumuşamanın daha fazla olmasını istemediklerini ifade etti.

Yeni faiz indirimleri konusunda ihtiyatlı mesajlar veren Powell, piyasalardaki coşkuyu sınırladı ve fiyatlamaların gerçek ekonomik verilerle uyumlu hale gelmesini sağladı. Fed, faiz indirim döngüsüne devam ederken ekonomik görünümü ve istihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.