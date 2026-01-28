Fed/Powell: Tarifelerin etkisinin büyük bir kısmı ekonomiye yansıdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, yılın ilk toplantısındaki söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD ekonomisi geçen yıl güçlü bir büyüme yaşadı ve 2026’ya sağlam bir zeminde başladı.

İstihdam zayıf kalsa da işsizlik oranı bir miktar istikrar kaydetti. Enflasyon ise yüksek kalmaya devam etti.

Hükümetin geçici kapanması mevcut çeyrekte ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratmıştı. Ancak bu etkilerin yeniden açılmayla birlikte bir sonraki çeyreğe yansımasını bekliyoruz.

Kısa vadeli enflasyon beklentileri geçen çeyrekteki oranlara göre düştü.

Tarifelerin etkileri özellikle ürün enflasyonunda kendini gösteriyor. Uzun vadeli enflasyon beklentileri %2 hedefimize paralel seyrediyor.

Eylül ayından bu yana faiz oranlarını 75 baz puan indirdik. Mevcut politikamızın, tarife artışı etkileri geçtikten sonra işgücü piyasasını normalleştirmesini ve enflasyonun aşağı yönlü hareketini desteklemesini bekliyoruz.

Alacağımız kararlar toplantıdan toplantıya belirlenecek. Ek düzenlemeler gerekirse bunları mevcut verilere ve gelişmelere göre şekillendirip doğru zamanda hayata geçireceğiz.

Ekonomik aktiviteye ilişkin görünüm, bir önceki toplantıdan bu yana gözle görülür şekilde iyileşti.

Fed olarak tarafsızlık ve bütünlük doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Kapanmadan dolayı veri akışında bozulma olsa da son gelişmelerde işgücü piyasasında iyileşme sinyallerini aldık. Son verilerde bir istikrar görüyoruz.

Son üç faiz indiriminin ardından ikili görevimize ilişkin riskleri değerlendirebilecek bir yerdeyiz. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz.

Fed'in politik gündemini bu toplantıda konuşmayalım, şu an ekonomi konuşalım. Politik soruları bugün cevapsız bırakacağım.

Ben ve birçok meslektaşım gelen veriler karşısında politikanın kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyoruz.

Bugün komitenin çoğunluğu faizleri sabit bırakma konusunda hemfikirdi.

Dolar hareketleri üzerinde Fed olarak yorum yapmıyoruz. Bizim rolümüz bu değil.

Ürün fiyatlarındaki çoğu artışın sebebi tarifeler. Ancak bu etkilerin tek seferlik olacağını düşünüyoruz. Hizmetlerde bir miktar dezenflasyon olduğunu görüyoruz. Yeni tarife açıklamaları olmadığı sürece tarife etkilerinin azalması, bize politikanın gevşetilebileceği sinyalini verebilir.