Fed/Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz çözümün parçası olabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz oranlarının çözümün bir parçası olabileceğini belirterek, Fed’in tek enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğunu vurguladı.

Warsh, komite içindeki görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini, ekonominin dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdiğini ve Fed’in fiyat istikrarını sağlamaya kararlılıkla bağlı kaldığını söyledi. Beş yıl süren yüksek enflasyonun, Fed’in örtük enflasyon hedefinin yüzde 2’nin üzerinde olduğu yönünde bir algı oluşturduğunu ifade eden Warsh, “Tek bir hedef var ve o da yüzde 2 hedefidir.” dedi.

Enflasyonun kısa sürede kontrol altına alınamayacağını belirten Warsh, “Enflasyon dokuz haftada kontrol altına alınamaz. Gereken zamanlarda adım atmaktan sakınmayız.” ifadelerini kullandı. Sermaye harcamalarının ekonomiye etkisinin zamanlamasının öngörülmesinin zor olduğunu dile getiren Warsh, nominal ve reel tahvil getirilerindeki yükselişe dikkat çekti.

Fed’in bugünkü toplantısında son beş yıldaki yüksek enflasyon dönemini, ekonomik şokları ve bu şokların kalıcı enflasyon dinamiklerine dönüşüp dönüşmediğini değerlendirdiklerini aktaran Warsh, para politikası araçları ve stratejilerinin de kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. Tahvil piyasasının ekonominin güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ettiğini kaydeden Warsh, fiyat istikrarını sağlayabileceklerine yönelik komite içinde geniş bir mutabakat bulunduğunu ifade etti.

Haziran ayı çekirdek PCE verisinin bugünkü faiz kararında belirleyici olmadığını söyleyen Warsh, Fed’in tek bir veri noktasına aşırı ağırlık vermediğini vurguladı. Kararların geniş kapsamlı veri analiziyle alındığını belirten Warsh, şu anda temkinli bir değerlendirme döneminde olduklarını dile getirdi.

Warsh, Fed’in iki temel hedefi olan fiyat istikrarı ile maksimum istihdam arasında bir çelişki görmediğini belirterek, mevcut ekonomik şokların politika yapım sürecini zorlaştırdığını söyledi. Finansal piyasaların gerçek zamanlı gelişmelere tepki vermesini olumlu karşıladığını ifade eden Warsh, ileriye dönük yönlendirmenin amacının sürpriz yaratmak olmadığını kaydetti.

Fed’in enflasyonu değerlendirirken yalnızca PCE verisine değil daha geniş bir veri setine baktığını söyleyen Warsh, Hazine tahvil getirileri ile doların genel görünümünün Fed’in hedeflerine ulaşabileceğine yönelik güveni yansıttığını, buna karşın finansal koşulların sıkılaştığını ifade etti.

Warsh, Fed’in piyasa fiyatlamalarıyla hareket etmeyeceğini vurgulayarak, önümüzdeki haftalarda çalışma gruplarıyla değerlendirmelerini sürdüreceklerini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaktan kaçınmayacaklarını söyledi.