Fed/Warsh: Faiz artışı piyasaların yönlendirdiği bir karar değildi

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun "çok yüksek olduğunu ve çok uzun süredir böyle kaldığını" belirterek, bankanın temel odağının fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Fed'in faiz artışı kararı oy birliğiyle alındı.

Warsh, ekonominin sağlam bir hızda genişlediğini ve son aylarda temel göstergelerin iyileştiğini söyledi. Ekonominin güçleniyor görünmesinin faiz kararında etkili olduğunu belirten Warsh, kredi akışlarının güçlü olduğunu ve genel finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmenin zor olduğunu ifade etti.

"Yaz aylarındaki veriler enflasyonda anlamlı iyileşme göstermiyor"

Warsh, beş yılı aşkın süredir enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle" dedi.

Yaz aylarında açıklanan enflasyon verilerinin temel eğilimlerde anlamlı bir iyileşmeye işaret etmediğini söyleyen Warsh, son TÜFE ve ÜFE verilerine dayanarak ağustosta yıllık toplam PCE enflasyonunun yaklaşık yüzde 3,6 olduğunu tahmin etti. Warsh, çekirdek PCE ve çekirdek TÜFE enflasyonunun sırasıyla yaklaşık yüzde 3,2 ve yüzde 2,4 seviyesinde seyrettiğini belirtti.

Warsh ayrıca birçok kategoride fiyat artışlarının hem 6 hem de 12 aylık bazda yüzde 3'ün üzerinde olduğunu, emtia fiyatlarının da yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

İşgücü piyasası iyi durumda

Warsh, ABD işgücü piyasasının durumunu ekonomideki gücün temel göstergelerinden biri olarak nitelendirdi. İşsizlik oranının yaklaşık yüzde 4,1 ile düşük kaldığını, açık iş pozisyonlarının ve haftalık çalışma saatlerinin arttığını belirtti.

Dört haftalık hareketli ortalamaya göre işsizlik maaşı başvurularının tam istihdamla uyumlu seviyelerde bulunduğunu söyleyen Warsh, Fed'in ikili görevinin istihdam tarafının şu anda iyi durumda olduğunu ifade etti. Bu nedenle Fed'in ağırlıklı odağının fiyat istikrarı olduğunu vurguladı.

Fed'in önceliği yüzde 2 enflasyon hedefi

Warsh, temmuz toplantısında Fed yetkililerinin enflasyonun çok yüksek olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve koşullar gerektirdiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Faiz artırımı için temel enflasyonun yüzde 2 hedefine açık biçimde ve yeterli hızda ilerlediğinden emin olunması gerektiğini söyleyen Warsh, "Bugün FOMC bu standardın karşılanmadığına karar verdi" dedi.

Warsh, Komite'nin oy birliğiyle aldığı kararın fiyat istikrarını daha zamanında sağlama konusundaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25 baz puanlık faiz artırımının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Warsh, kararın piyasa fiyatlamalarının yönlendirmesiyle alınmadığını vurgularken, gelecekteki faiz adımlarına ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçındı.

Warsh, faiz artışının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açamayacağı ve arz kaynaklı enflasyon baskılarını doğrudan ortadan kaldıramayacağı yönündeki bir soruya, Fed'in görevinin göreli fiyat değişikliklerinin ekonominin geneline yayılmasını ve ikinci ve üçüncü tur etkiler yaratmasını engellemek olduğunu söyledi.

"İleriye dönük yönlendirme işinde değilim"

Faiz artırımlarının genellikle bir dizi artışla devam ettiği hatırlatılan Warsh, "İleriye dönük yönlendirme işinde değilim" dedi. Bugünkü kararı "ölçülü, ciddi ve sorumlu" olarak nitelendiren Warsh, gelecekteki kararları peşinen belirlemeyeceğini ifade etti.

Piyasaların toplantı öncesinde faiz artırımına yüzde 90 olasılık vermesine ilişkin Warsh, kararın istihdamın seyri, ekonominin gücü ve mevcut koşullara ilişkin Fed'in kendi değerlendirmesine dayandığını belirtti. "Piyasa fiyatlarını gözlemleyeceğim ancak bugünkü karar bizim kararımızdı" dedi.

Temmuzdan bu yana üç gelişme öne çıktı

Warsh, temmuz toplantısından bu yana geçen yaklaşık yedi haftada üç unsurun öne çıktığını söyledi. İş gücü piyasası dahil geniş bir veri setinin ekonominin güçlendiğine işaret ettiğini belirten Warsh, yaz aylarındaki enflasyon eğilimlerinin ise kendi belirlediği testi geçmediğini ifade etti.

Üçüncü değişimin jeopolitik gelişmeler olduğunu söyleyen Warsh, dünyadaki sıcak noktaların göz ardı edilemeyeceğini ve jeopolitik görünüm hakkındaki değerlendirmelerin değiştiğini kaydetti. Warsh, bu üç unsurun FOMC'nin oy birliğiyle aldığı karara katkıda bulunduğunu söyledi.

"Tek bir veriyi nefesimizi tutarak beklemiyoruz"

Warsh, basın toplantısında ağustos TÜFE verisinin toplantı öncesinde piyasalarda yoğun biçimde takip edilmesine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Piyasa katılımcıları ve gazetecilerin son yıllarda tek bir veriyi büyük bir beklentiyle izlemeye alıştığını belirten Warsh, bunun kendi yaklaşımı olmadığını söyledi. Ne geçen haftaki TÜFE verisini ne de toplantı günü açıklanan perakende satış verisini "nefesini tutarak" beklediğini ifade etti.

Warsh, "Eğilimler önemlidir. Tekil veriler gürültülüdür. Tek bir veriye bağımlılık tehlikeli bir saplantıdır" dedi. Piyasaların zamanla bu Fed'in kararlarını nasıl aldığını anlayacağını belirtti.

"Fed kendi alanında kalacak"

Başkan Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesine yönelik açıklamalarının Fed'in bağımsızlığı açısından yeni bir sınav oluşturup oluşturmadığı ve Trump ile en son ne zaman görüştüğü sorulan Warsh, Başkan ile yaptığı görüşmeler konusunda açıklama yapmadı.

Fed'in bağımsızlığının bir parçasının kendi görev alanında kalmak olduğunu vurgulayan Warsh, "Bağımsızlık iki yönlü bir yoldur. Ticaret politikasını ve maliye politikasını yürütenlerin kendi alanlarında kalmalarına izin vereceğiz" dedi. Warsh, bu yaklaşımın Fed'in gelişmeleri kendi değerlendirmesine göre ele alabilmesini sağladığını ifade etti.

Warsh, finansal koşulları kısıtlayıcı olarak tanımlamakta zorlandığını, son iki gündeki FOMC görüşmelerinde meslektaşlarının da benzer bir değerlendirme yaptığını söyledi.

Fed'in faiz artışıyla "bir miktar parasal desteği geri çektiğini" belirten Warsh, bunun finansal ve kredi koşullarını Fed'in hedefleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığını ifade etti. Nötr faiz oranını ise akademik açıdan yararlı bir kavram olarak gördüğünü ancak mevcut politika kararlarında operasyonel bir etkisi olmadığını söyledi.