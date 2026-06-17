Fed/Warsh: Para politikasıyla ilgili beş alanda görev gücü oluşturuyorum

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığı yüzde 3,5-3,75 seviyesinde tutmaya karar verdiği bildirildi.

Kararın ardından kameralar karşısına geçen Fed Başkanı Warsh, ekonomik faaliyetlerin sağlam ve güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini kaydetti. Doğru para politikasına ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Warsh, enflasyonun %2 hedefinin "oldukça üzerinde" seyrettiğinin farkında olduklarını belirtti. Kalıcı olarak yüksek seyreden fiyatların vatandaşlar üzerinde bir yük oluşturduğunu ifade eden Fed Başkanı, "Fed'in %2 enflasyonu sağlama taahhüdü ve kapasitesi var, tam olarak bunu yapacağız" dedi.

Yakın geçmişte yaşananların enflasyonun gelecekteki seyri için mutlaka bir ön gösterge olmak zorunda olmadığını dile getiren Warsh, FOMC üyelerinin fiyat istikrarını sağlama konusunda tam bir mutabakat ve oybirliği içinde hareket ettiğinin altını çizdi.

Konuşmasında kurumsal yeniliklere ve politika araçlarına da değinen Warsh, ileriye dönük yönlendirmenin (forward guidance) kaldırıldığını belirterek, bu mekanizmanın mevcut politika ortamına uygun bir araç olmadığını açıkladı.

Uzun süredir savunduğu görüşlerle uyumlu olarak bugün herhangi bir ekonomik projeksiyon sunmadığını ifade eden Fed Başkanı, "Para politikasıyla ilgili beş alanda görev gücü oluşturuyorum" bilgisini paylaştı.

Warsh, kurumdaki yapısal sürece dair mesajını ise şu sözlerle tamamladı: "Liderlik değişikliği dönemlerinde uygulamaları gözden geçirmek ve kurumun misyonunu yeniden teyit etmek için zamanında bir fırsat doğmaktadır."

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