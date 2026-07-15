Fed/Warsh: Yapay zeka yatırımları kısa vadede fiyatları artırabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun 2. gününde Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren oturumda, Warsh, Komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka yatırımlarının enflasyonu tetikleyen faktörlerden olup olmadığının sorulması üzerine Warsh, "Yapay zekanın yarattığı şok, hem talebi hem de arzı etkiliyor. Talep üzerindeki etkisini çok daha hızlı görüyoruz." dedi.

Warsh, bu etkinin sermaye yatırımlarında ve yükselen çip fiyatlarında görüldüğünü belirterek, ekonominin arz tarafında etkilerin ne zaman ortaya çıkacağına dair tahminlerde bulunduklarını aktardı.

Fed Başkanı Warsh, "Fiyatlardaki tek seferlik bir değişimi mutlaka enflasyonist olarak görmüyorum, çünkü arz tarafında bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu bakımdan bu durumun ekonominin arz tarafını daraltma eğiliminde olan bir dış çatışma ve bunun yaratabileceği etkilerden farklı olduğunu belirten Warsh, "Gelecek 12 ay içinde ölçülen fiyatlar artacak mı? Sanırım artacak. Bunun enflasyonist olup olmadığı ise Fed'e kalmış bir konu ve bu konuda bizim de söyleyeceklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Warsh, bunun uzun vadede istihdam yaratacağına inandığını dile getirdi.

Warsh, yapay zekanın istihdam üzerinde yıkıcı etkisi olup olmayacağı ve yeni teknolojiler nedeniyle bazı işlerin tehlikeye girip girmeyeceği konusunda ise herhangi bir garanti ya da güvence veremeyeceğini kaydetti.

ABD'nin yapay zeka alanında en ileri seviyede olması dolayısıyla üretimde bir artış olacağına daha fazla güvendiğini belirten Warsh, "ABD kazanan olacak." şeklinde konuştu.

Warsh, ancak bu dönemin zorluklar ve risklerle dolu olduğuna işaret ederek, Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı görevlerinin her ikisini de ciddiye aldıklarını vurguladı.

Fed Başkanı Warsh, "Zaman içinde verimlilik artışlarının yapısal olarak dezenflasyonist olacağına inanıyor muyum? İnanıyorum. Teknolojinin dokunduğu her şeyin nihayetinde ucuzlayacağına inanıyorum." dedi.

Görevde olduğu sürece enflasyonun kalıcı olmayacağını vurguladı

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine de değinen Warsh, "Herhangi bir merkez bankası, verilerin doğru yönde seyretmesinden memnun olurdu. Benim görüşüme göre, bunların hepsi temel enflasyonun durumuna ilişkin kusurlu göstergeler." diye konuştu.

Warsh, bu nedenle para politikasının işleyişini gözden geçirmek için oluşturulan çalışma gruplarından birinin verilere odaklanacağını aktardı.

Komite üyelerinin yüksek enflasyona ilişkin sorularını da yanıtlayan Warsh, bunun temel nedeninin para politikası olduğunu söyledi.

Warsh, enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun sorulması üzerine "Ben görevde olduğum sürece kalıcı olmayacak." yanıtını verdi.

Bu konuda yapacaklarını anlatan Warsh, Fed'in daha yüksek enflasyon seviyesinden rahatsızlık duymadığı algısını ortadan kaldırmak için çalışacaklarını, sorumluluğu üstleneceklerini ve ellerindeki araçları inceleyeceklerini kaydetti.