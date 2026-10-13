Fed/Williams'tan faiz açıklaması: Bu yıl bir artış daha uygun olabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artışının daha uygun olabileceği yönündeki görüşünü koruduğunu, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2027'de yeniden faiz artırmasına ihtiyaç duyulacağını düşünmediğini belirtti.

Williams, Salı günü Bloomberg News'a verdiği röportajda, para politikasının görünümüne ve enflasyondaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in bu yıl bir faiz artışı daha yapabileceğine yönelik beklentisini değiştirmediğini ifade eden Williams, "Bir faiz artışı daha yapmanın uygun olabileceği yönündeki görüşümü değiştirmedim. Bundan sonra daha fazlasını yapmamız gerekeceğine inanmamı gerektirecek bir neden olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Williams, gümrük tarifeleri ve enerji fiyatlarındaki şokların etkisinin azalmasıyla enflasyonun "kayda değer ölçüde" yavaşlayacağına ve gelecek yıl Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağına ilişkin işaretlerin devam ettiğini söyledi.

Temel enflasyondaki gerileme sinyallerinin, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların oluşturduğu fiyat baskılarının dengelenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Williams'ın açıklamalarının ardından ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde sınırlı düşüş görüldü. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere en duyarlı vadelerden biri olan iki yıllık tahvilin getirisi, daha önce kaydettiği üç baz puana kadar yükselişi geri verdi.

Buna karşılık Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın da aralarında bulunduğu bazı Fed yetkilileri, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine indirilmesi için birden fazla ek faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etmişti.

Federal fon vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamalar ise yatırımcıların Fed'den Aralık ayında ve 2027'de toplam iki faiz artışı daha beklediğine işaret ediyor.

"Hâlâ devrede olan dezenflasyonist güçler olduğuna inanıyorum"

New York Fed Başkanı, ekonomik tahminlerine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayarak, özellikle yapay zekayla bağlantılı fiyat baskılarını yakından izlediğini söyledi.

Williams, "Henüz Ekim ayının ortasındayız. Ekonomi pek çok farklı etkenden şekilleniyor ve biz sadece verileri izlemeye devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Eylül ayındaki faiz artışı öncesinde sıkılaştırma yönünde güçlü çağrılar yapan isimler arasında bulunmayan Williams, kısa vadeli enflasyon görünümünü etkileyen iki gelişmenin ardından söz konusu kararı "güçlü bir şekilde desteklediğini" belirtti.

Williams'a göre bu gelişmelerden ilki, İran kaynaklı gerilimin sona ereceği ve petrol fiyatlarının gerileyeceği yönündeki önceki beklentilerin fazla iyimser kalması oldu. İkinci gelişme ise son aylarda ham petrol ile rafine petrol ürünlerinin fiyatları arasındaki farkın belirgin biçimde açılmasıydı.

Williams, "Bence, buna isterseniz ek bir şok, isterseniz bu gelişmelerin ek bir tezahürü diyebilirsiniz; çok daha yüksek yakıt maliyetleri gördük" dedi.

Bununla birlikte, söz konusu gelişmelerin uzun vadeli enflasyon beklentisini değiştirmediğini vurguladı.

Williams, hâlâ devrede olan dezenflasyonist güçler olduğuna inandığını belirterek, "Tarifelerin ve enerji fiyatlarının etkilerini kesinlikle gördük. Şimdi buna yapay zeka faktörü de eklendi. Ancak bence bunların bazıları, temel enflasyonda yukarı yönlü bir harekete işaret etmiyor. Hatta temel enflasyon göstergeleri geriledi" dedi.

İşgücü piyasasında dengesizlik oluştuğuna veya istihdam koşullarının enflasyonist baskıları artırdığına ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığını da belirtti.