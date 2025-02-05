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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu
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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

Sözleşme imzalama hakkı Tek-Art'a geçmişti

İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koç Holding'in oldu

Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

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