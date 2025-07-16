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Fenerbahçe rüçhan haklarının satışının yapılacağını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışının yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe rüçhan haklarının satışının yapılacağını duyurdu
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Fenerbahçe Futbol AŞ'den (FENER) Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1 milyar 357 milyon 742 bin 848 TL olup, kalan paylar, 17 Temmuz 2025 ve 18 Temmuz 2025 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır."

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