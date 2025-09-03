Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi

  1. Ekonomim
Türkiye'de birçok uygulamaya siber saldırı gerçekleşti. Mesaj gönderilen uygulamalar arasında Fenerbahçe SK, İş Bankası Nays, LC Waikiki, Dominos Pizza uygulamaları da bulunuyor. Uygulamalardan kullanıcılara "hiçbir sistem güvenli değil" şeklinde mesaj gönderiliyor.

Türkiye'de birçok uygulamaya siber saldırı gerçekleşti. Saldırının çok daha büyük kapsamlı olabileceği belirtiliyor. 

Fenerbahçe Spor Kulübü ve İş Bankası’nın dijital ödeme platformu Nays’a ait mobil uygulamalardan kullanıcılara "NO SYSTEM IS SAFE!" başlıklı bir bildirim gönderildi. Bildirim sistemlerin hacklendiği şeklinde yorumlandı. 

Fenerbahçe SK’nın resmi uygulamasına ve Nays platformuna erişimde sorunlar yaşadığını, bazı kullanıcılar izinsiz işlemlerin yapıldığına dair şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.

İş Bankası'ndan  açıklama geldi: Mesaj hizmeti veren uygulamadan kaynaklanıyor

Banka yaşanan sorunla ilgili yaptığı açıklama aksaklığın kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasından kaynaklandığı belirtildi.  Banka kullanıcılarını söz konusu uygulamanın yetkisiz mesaj gönderimine kapatıldığı bilgisi verildi.

İş Bankası'nın yaptığı açıklama şöyle: 

"Bankamız dijital bankacılık uygulamalarından biri olan Nays ile ilgili kamuoyuna yansıyan “hacklendiği” yönündeki paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Nays uygulamamız sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmekte olup, aksaklık, kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklanmaktadır. Söz konusu uygulama yetkisiz mesaj gönderimine kapatılmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen süreçte gerekli açıklama yapılacaktır."

 

