Fenerbahçe yönetiminde 3 istifa

Yapılan açıklamada, söz konusu istifaların ardından yeni atamaların yapılması ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin en kısa sürede başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde (bugün) istifa etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.