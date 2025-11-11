  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Fenerbahçe yönetiminde 3 istifa
Takip Et

Fenerbahçe yönetiminde 3 istifa

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını duyurdu. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Şenol Şankaya, Alaattin Yavuz Güneş ve Can Gebetaş, görevlerinden kendi istekleriyle ayrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe yönetiminde 3 istifa
Takip Et

Yapılan açıklamada, söz konusu istifaların ardından yeni atamaların yapılması ve yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin sürecin en kısa sürede başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada "Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde (bugün) istifa etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Ekonomi
CERTILOOP/Eroğlu: Plastik vergisi ödemek istemeyen artık belgesini Türkiye’den alacak
“Plastik vergisi ödemek istemeyen artık belgesini Türkiye’den alacak”
Makine İhtisas OSB, Senegal’in sanayi planına ilham kaynağı oldu
Makine İhtisas OSB, Senegal’in sanayi planına ilham kaynağı oldu
Sanayide elektrik tüketimi yüzde 1 arttı
Sanayide elektrik tüketimi yüzde 1 arttı
Yapay zekâ mı, insan mı? Cevap: Denge
Yapay zekâ mı, insan mı? Cevap: Denge
Gıda hariç, sanayide yeni siparişler geriliyor
Gıda hariç, sanayide yeni siparişler geriliyor
Gübre piyasası zorda, fiyat artıyor talep düşüyor
Gübre piyasası zorda, fiyat artıyor talep düşüyor