Fenerbahçe'nin borcu resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Borç resmen açıklandı

Kulübün varlıkları ve borcuyla ilgili raporu okuyan Vodina, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğu bilgisini veren Vodina, denetim kurulu raporunu okuduktan sonra 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemlerinin ibra edilmesini önerdiklerini genel kurul üyelerine aktardı.

Orhan Demirel: 5 kuruş borcumuz yok

Fenerbahçe Kulübünün eski genel sekreteri Orhan Demirel, "Biz geldiğimizde 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara beş kuruş borcumuz yok" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda Sadettin Saran yönetiminde genel sekreterlik görevinde bulunan Orhan Demirel, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin faaliyet raporunu aktardı, görevde oldukları süreçte elde edilen başarılarla ilgili bilgi verdi.

Yönetim dönemlerine ait finansal bilançoya değinen Demirel, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak için seçilmişti. Bu nedenle 2026-2027'ye ait gelirler, görev süremiz içinde yürüttüğümüz faaliyetlerin finansmanında kullanılmıştır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldim, 'Önden kullanılan gelirleri ben çıkıp anlatacağım. Sen de çık, bu paraları nereye harcadığınızı açıkça anlat ki kongre üyelerimiz kulübün maddi durumunu bilsin, gerçeği herkes görsün' dedi.

2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon Euro banka borcu vardı. 34 milyon Euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon Euro'ydu. Eylül 2025'te 83 milyon Euro'ya düştü, ticari borç ise 193 milyon Euro'ya ulaştı. Burada banka ve ticari borçları dikkate almak gerekiyor.

Biz geldiğimizde 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. Bankalara beş kuruş borcumuz yok. 193 milyon Euro olan ticari borcu, 187 milyon Euro'ya düşürdük. Bu kullanılan paralar banka borçlarını kapatmak ve ticari borçları geriletmek için kullanılmıştır. Bu gösterdiğim rakamlar içinde de Ali Koç'un 72 milyon Euro bir bağışı da gözükmektedir."