Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi zaferi borsaya da yansıdı

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasının ardından takımın borsadaki hisseleri de yükseldi.

Fenerbahçe, play-off turunda Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik skorlardan sonra eleyerek lig aşamasına geçti. Gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri de değerlendi. "Fener" hissesi günü yüzde 8'in üzerinde yükselişle karşıladı.

“Fener” hisseleri saat 10:45 itibarıyla yüzde 7’ye yakın yükselişle işlem görüyor.

UEFA'nın 2026/27 sezonu gelir dağıtım sistemine göre lig aşamasına katılan her takım 18,62 milyon euro sabit katılım geliri alıyor.

Fenerbahçe ayrıca play-off turuna yükseldiği için 4,3 milyon euro gelir de elde etmişti. Bu iki kalemden gelen tutar yaklaşık 22,9 milyon euro oldu.

Başlangıç geliri ne kadar olacak?

Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği başlangıç gelirinin bunun üzerinde olacağı değerlendiriliyor.

Katsayı, medya hakları ve UEFA'nın "Value Pillar" olarak adlandırdığı değer payı gibi kalemlerin de eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yaklaşık 30,7 milyon euro seviyesinde başlangıç geliri elde edeceği öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin lig aşamasında alacağı her galibiyetin takıma 2,1 milyon euro, beraberliğin de 700 bin euro gelir sağlaması bekleniyor.