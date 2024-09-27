Fenomenler gelir vergisini ne şekilde ödeyecek?

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları ile yeniden gündem olan gelir vergisi fenomenleri de yakından ilgilendiriyor.

Hisarcıklıoğlu, çalışanların alacağı ücretlerin artırılması için gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Bu talepler daha önce de TİSK ve Türk-İş tarafından gündeme getirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na bu konuda mektup da yazmışlardı. Gelir vergisi dilimlerinin artırılması ve yıl içinde çalışanların kısa süre içinde üst dilime geçmesinin önlenmesine yönelik talepler AK Parti içinde de tartışılmıştı. Zaman zaman bu konuda öneriler de gündeme geliyor. Ancak, edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bu önerilere sıcak bakmıyor. Hisarcıklıoğlu’nun son açıklamalarından sonra gelir vergisi dilimleri tartışması yeniden alevlense de maliye cephesinde bu konuda bir çalışma olmadığı bilgisi verildi.

Hak-İş ve Türk-İş’in hazırladığı raporda da ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranların çalışanları mağdur ettiğine dikkat çekiliyor. Raporda “Ücretliler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir. 2002 yılında gelir vergisi tarifesinin ilk basamağı asgari ücretin 17 katıyken, günümüzde ise 5,5 katına kadar gerilemiştir. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok işçi, günümüzde mart ayında ikinci vergi dilimine girmekte, yılda yaklaşık bir buçuk aylık ücretini fazladan vergi olarak ödemektedir” tespiti yapılıyor. 2024 yılına ilişkin vergi dilimleri şöyle: Yıllık gelir 110 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15, 230 bin liraya kadar olanların 110 bin liralık kısmı için 16 bin 500 lira, üzerindeki tutarlar için yüzde 20 gelir vergisi kesiliyor. Yıllık geliri 580 bin lira olanların, 230 bin liralık kısmı için 40 bin 500 lira, üzerindeki tutarlar için yüzde 27 gelir vergisi kesintisi yapılıyor.

Fenomenlere gelir vergisi kolaylığı

Sosyal medyada içerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak. Buna göre, sosyal içerik üreticileriyle mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirmede verimlilik, etkinlik ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bazı faaliyetler ve kazanç unsurları için daha basit vergileme yöntemleri belirlenebiliyor.