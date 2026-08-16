Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar "Deniz Milli Parkı" ilan edildi
Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararlaştırıldı.
AA
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, "Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.