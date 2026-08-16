Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar "Deniz Milli Parkı" ilan edildi

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, "Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.