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Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar "Deniz Milli Parkı" ilan edildi

Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" olması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar "Deniz Milli Parkı" ilan edildi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, "Deniz Milli Parkı" olarak belirlendi.

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