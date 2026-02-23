FIAT, rekabetsiz segmente yerli kamyonet ile giriyor

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

FIAT Professional; Van, Combi/Combimix ve 8+1 otomobil ruhsatlı Ulysse modelleriyle ticari kullanıcıların tercih ettiği Scudo ailesini, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen yerli “Scudo Kamyonet” ile genişletiyor. 150 HP gücündeki Multijet 4 motoru ve 1.200 kilogram istiap haddiyle öne çıkan model, kompakt kamyonet segmentinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, FIAT Professional ürün gamının yeni ve yerli ürünlerle büyümeye devam ettiğini belirterek, “Scudo Van, Combi ve Combimix gövdelerinden oluşan model ailemiz, geçtiğimiz yıl segmentlerinde lider konuma ulaştı. Bu yıl ise kompakt kamyonet segmentine yerli Scudo Kamyonet ile giriş yapıyor; rekabet avantajımızı daha da ileri taşırken, markamızın pazardaki gücünü pekiştiriyoruz” dedi.

6 ay sıfır faizli kampanya

Aytaç, Scudo Kamyonet’in FIAT’ın Türkiye ticari araç pazarındaki uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olduğunu vurguladı. Lansmana özel 1 milyon 549 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model için 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanırken, nakit alımlarda 100 bin TL indirim uygulanıyor.

Scudo Kamyonet ile orta segmentte, GSR geçişi sonrası üretimi duran modeller nedeniyle oluşan boşluğa giriliyor. Türkiye’de kamyonet pazarının 25–30 bin adet aralığında olduğunu belirten Aytaç, Scudo Kamyonet ile hem Doblo Pratico müşterisini hem de orta segment kamyonet kullanıcılarını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca büyük segmentten daha pratik ve ekonomik araç arayan müşterilerin de bu modele yönelebileceğini ifade etti. Bu segmentte şu anda yalnızca Scudo Kamyonet’in bulunduğunu vurgulayan Aytaç, erken girmenin avantajını sahipleneceklerini dile getirdi.

“Türkiye’de orta ve küçük kamyonet satışı neredeyse yok. Oysa talep var. Biz de bu talebin olduğu rekabetsiz alana giriyoruz. 25-30 bin adet pazar payı olan alana giriyoruz. 2026’da 30 bini aşacaktır” diyen Aytaç, üretim boşluğuna yerli avantajla girdiklerini ifade etti.

Scudo Kamyonet, L2 kısa van platformu üzerine geliştirildi. Yaklaşık 12 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanımda pratiklik sunuyor. 1 metrenin altındaki yükleme eşiği ve 2 metrenin altındaki toplam yüksekliği ile ergonomi ön planda tutuldu. Araç 1.200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip ve 4 Europalet alabiliyor. Kasa üç taraftan açılabiliyor. Çelik sac taban ve alüminyum yan kanatlar sayesinde hafiflik ve dayanıklılık birlikte sağlandı. 220 litrelik kilitlenebilir alt bagaj alanı, tek elle açılabilen kilit mekanizmaları ve mekanizmalı arka basamak müşteri geri bildirimleri doğrultusunda geliştirildi. 2.2 litrelik 150 HP gücündeki MultiJet4 dizel motor 370 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla sunulan modelin yakıt tüketimi 8,3 litre olarak açıklandı.

2026’da en az yüzde 10 büyüme hedefliyoruz

2026 için en az yüzde 10 büyüme hedeflediklerini belirten Aytaç, Scudo ailesinde toplam 14–15 bin adetlik satış öngördüklerini, artışın önemli bölümünün kamyonetten geleceğini ifade etti. Yerli üretim esnekliğinin bu hedefi yukarı taşıyabileceğini söyledi. Toplam pazar beklentisini 1,4–1,5 milyon bandında değerlendiren Aytaç, ticari araçların toplam pazardan yüzde 20–21 pay almaya devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Tofaş’ın 72 bayilik ağıyla Türkiye’nin trafik kayıtlarına göre il ve ilçelerin yüzde 96’sında bulunduğunu ifade eden Aytaç, ticari araç müşterisinin zaman kaybına tahammülü olmadığını, güçlü servis ve yedek parça organizasyonuyla bu ihtiyaca yanıt verdiklerini vurguladı.

Türkiye, FIAT Global’de üçüncü büyük ülke oldu

FIAT markası 2025’i 118 bine yakın satışla kapattı. Pazar paylarının 2025’te yüzde 11,2’den yüzde 8,7’ye düştüğünü belirten Aytaç, düşüşte en önemli etkinin Fiorino’nun üretiminin sona ermesi olduğunu söyledi. Toplam satışların yaklaşık 47 bin adedi ticari araçlardan, 72 bin adedi otomobillerden oluştu. 2025’te yaklaşık 70 bin adet Egea satıldı. Egea, yollara çıktığı ilk günden bu yana en çok satan model unvanını korudu ve toplam satışları 720 bin adede ulaştı. Üretim haziran sonunda sona erecek. Aytaç, Türkiye’nin FIAT için Brezilya ve İtalya’nın ardından en büyük üçüncü pazar olduğunu belirterek, Doblo ve Scudo satışlarında Türkiye’nin dünya lideri konumda bulunduğunu, Ducato’da ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Egea sonrası iki yeni model yolda

Haziran sonunda üretimi bitecek Egea’nın ardından FIAT markasında iki yeni modelin devreye gireceğini söyleyen Aytaç, “FIAT markasında iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan itibaren gündemimizde. Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girmesi, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Bunlardan biri crossover–fastback tarzında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihtiyacı duyuyor” dedi.