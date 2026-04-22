Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert: Dezenflasyon programını ikiye bölmek lazım

Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, CNBC-e'de Meryem Kenan'ın sunduğu Yatırıma Yön Verenler programında ekonomi yönetiminin uyguladığı programda değişikliğe gidilmesi gerektiği yönündeki görüşlere katılmadıklarını ifade etti.

Mevcut çerçevenin korunmasını savunan Mert, enflasyonla mücadelede belirli bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Kırılganlıkların sürdüğünün altını çizen Mert, "Aslında programı 2'ye ayırmak lazım. Dezenflasyon programı 3 yıldır devam ediyordu. Gelinen noktada savaşın nedeniyle oluşan durumla değerlendirmemek lazım. Aslında 3 yıllık programın bir planı vardı, o program devam etmekteydi. Şimdi arada ciddi bir kesinti oluştu. Netleşmesini beklemek lazım" dedi.

Mert, finansal sıkılaşmaya vurgu yaparak tamamen bir gevşeme yerine sorun görülen özel alanlara yönelik gevşemeler sağlanabileceğini söyledi.

Mert, “Birtakım düzenlemeler, bazıları sıkılaşma bazıları destek olabilir. Çünkü sıkışan yerler belli. Sanayi tarafında krediye ulaşmakta bir zorluk var, bu planlanıyordu zaten. Ama spesifik sektör özelinde bazı uygulamalarımız var. İhracatçıyı özel destekleyen, bazı alanlardaki üreticiyi destekleyen programlar bunlar. Daha yaygınlaştırılması ve büyütülmesi söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.

İran'daki savaşın Türkiye'ye etkisi ne olacak?

Mert, faiz seviyelerinin yaklaşık 6 ay öncesine geri döndüğünü dile getirirken düzenleyici adımlardan da bahsetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun limit düzenlemesine ilişkin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını belirten Mert şöyle konuştu:

"Düzenleme gerekliydi. Son dönemde kredilerdeki büyüme sınırlılığı nedeniyle kredi kartlarında limitlerde artış ve kullanımlarda artış vardı. Bu risk teşkil ediyordu. BDDK ile sektör arasında burada genel mutabakat var".

Mert, bankacılık sektörü görünümüne ilişkin olarak ise ikinci çeyrekte gelirlerde daralma beklendiğini dile getirdi.

İran Savaşı'nın Türkiye'deki etkisine yönelik fonlama maliyetlerinin arttığına işaret eden Mert, mevduat faizlerinin yüzde 40'lı seviyelerin kredi faizlerinin ise yüzde 50'nin üzerine çıktığını dile getirdi.

Mert, "6-7 ay geriye dönmüş olduk. Yapmış olduğumuz son faiz indirimlerini geri vermiş olduk. Sıkılaşmayı daha sert hissettirebiliyor. Bunun da Türkiye ekonomisinde büyümeye negatif etkisi olacağını söyleyebiliriz. Burada savaşın ne zaman biteceğine dair net fikrimiz yok. Kısa sürerse büyüme 3'lere yaklaşabilir. Daha uzun sürerse bunu başka değerlendirmek lazım" dedi.