Filistin menşeli bazı ürünlerde tarife kontenjanları güncellendi

Yoğurt, peynir, domates, hurma, çilek ve kuskusun da aralarında bulunduğu bazı Filistin menşeli ürünlerin ithalatına ilişkin tarife kontenjanları güncellendi.

“Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” ile buna bağlı bir tebliğ, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, Filistin menşeli belirli ürünler için tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu tarife kontenjanları; yoğurt, peynir, domates, hurma, çilek, kuskus, tatlı bisküviler ve zeytin gibi ürünleri kapsıyor. Karar doğrultusunda, bazı Filistin menşeli ürünlerde gümrük vergileri kaldırılırken, bazı ürünler için ise ek mali yükümlülük uygulanması öngörüldü.

Ayrıca, Filistin menşeli ürünlerin ithalatında uygulanan ek gümrük vergileri de bu kapsamda yeniden düzenlendi.