  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Filistin menşeli ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı değişikliği
Takip Et

Filistin menşeli ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı değişikliği

Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filistin menşeli ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı değişikliği
Takip Et

Cumhurbaşkanı Kararı ile Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan 10779 sayılı Karar ile mevcut uygulamanın kapsamı ve şartları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin mükkerer sayısında yayınlandı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: İki tutuklama talebiBayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: İki tutuklama talebiGündem

 

Ayşe Tokyaz cinayeti zanlısı Cemil Koç’tan itiraf: Ayşe'yi bavula ben koydumAyşe Tokyaz cinayeti zanlısı Cemil Koç’tan itiraf: Ayşe'yi bavula ben koydumGündem

 