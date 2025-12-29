Filistin menşeli ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı değişikliği
Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan 10779 sayılı Karar ile mevcut uygulamanın kapsamı ve şartları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin mükkerer sayısında yayınlandı.