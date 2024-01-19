Filmaşin ithalatı için yeni tarife kontenjanı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, belirli ülkeler ve gümrük bölgelerinden gelen filmaşin için ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde toplam 45 bin 665 ton olarak belirlendi.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığının internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı da 200 tonu geçemeyecek.