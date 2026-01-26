”Filolarda elektrikli araçların ağırlığı artıyor”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Genel Müdür Haluk Canbul, şirket filosunda; günlük ve yönetsel kullanıma uygun binek araçlar, saha operasyonları ve lojistik ihtiyaçlar için hafif ticari araçlar ile birlikte elektrikli araçların da bulunduğunu belirterek, bunun “sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası” olduğunu söyledi. Canbul, bu çeşitliliğin, farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunulmasını sağladığını belirtti.

Artan maliyetler ve operasyonel yüklerin, şirketleri daha verimli ve sürdürülebilir iş modellerine yönlendirdiğini belirten Canbul, “Bu noktada uzun dönem araç kiralama, firmalar için yalnızca bir ulaşım çözümü değil; aynı zamanda stratejik bir maliyet ve yönetim aracı olarak öne çıkıyor” diye konuştu. Alp Özler Filo Kiralama Hizmetleri’nin, artan çevresel farkındalık ve enerji verimliliği ihtiyacı doğrultusunda elektrikli araç yatırımlarını kademeli olarak artırdığını bildiren Canbul, “Elektrikli araçlar; düşük işletme maliyetleri, karbon salımının azaltılması ve çevreci kurumsal hedefler açısından firmalara önemli avantajlar sunuyor” diye konuştu.

Uçtan uca filo yönetimi ile operasyonel avantaj

Alp Özler’in çalışma anlayışını, “Uzun dönem kiralama kapsamında; bakım-onarım, sigorta ve hasar yönetimi, vergi ve muayene süreçleri, HGS/OGS takibi ve ikame araç hizmetlerini kapsayan uçtan uca filo yönetimi” olarak özetleyen Canbul, “Bu bütüncül yapı, firmalara sabit maliyet avantajı sağlarken, araç yönetiminden kaynaklanan operasyonel riskleri de ortadan kaldırıyor” dedi. Amaçlarının müşterilere sadece araç sağlamak değil, sorunsuz, güvenilir ve sürdürülebilir bir filo yönetimi deneyimi sunmak olduğuna değinen Canbul, bu anlayışla uzun vadeli iş ortaklıklarını inşa ettiklerini belirtti.