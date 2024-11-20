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Filyos Limanı’na demir yolu hattı için ihale düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak’ta bulunan Filyos Limanı’nı demir yolu bağlantısıyla güçlendirmek amacıyla ihale düzenleyecek.

Haber Merkezi
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Filyos Limanı’na demir yolu hattı için ihale düzenlenecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Demiryolu Lojistik Geliştirme Projesi'nin finansmanı için Dünya Bankasından kaynak aldı.

Bakanlık bu kaynağın bir kısmını, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nın sanayi tesislerine bağlantısı amacıyla kara ve demir yollarının inşaatı kapsamındaki ödemelerde kullanmayı planlıyor. İhale süreci, Dünya Bankasının tedarik yönetmeliklerine uygun olarak yürütülecek.

Uzunluğu 13 kilometre olacak

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Filyos Limanı ve Filyos Sanayi Bölgesi'ne gidiş/dönüş demir yolu ve kara yolu altyapı bağlantı inşaatı için isteklilerden kapalı zarfla tekliflerini alacak. Tasarım hızı saatte 50 kilometre olan demir yolu hattının toplam uzunluğu 2 köprü dahil, yaklaşık 13 kilometre olacak.

İhale, "tek aşamalı iki zarf" usulüne göre gerçekleştirilecek ve tüm isteklilere açık olacak.

Teklifler, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığının Ankara-Emek'teki adresine 8 Ocak 2025'e kadar teslim edilebilecek. Elektronik teklifler kabul edilmeyecek.

Tüm teklifler, 1 milyon 500 bin dolar veya eşdeğeri geçici teminatla sunulacak.

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