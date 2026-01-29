Financial Times, Türkiye dahil 9 ülkeyi sıraladı: İşte altın alımı ve satışını artıran merkez bankaları

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre merkez bankaları ve devlet varlık fonları gibi resmi kurumların altın alımları geçen yıl yüzde 20 düşerek 863,3 tona geriledi. Yüksek altın fiyatları ve mevcut rezervlerin değerinin artması, resmi alımların hızını yavaşlattı.

Oksijen'in Financial Times'dan derlediği habere göre WGC Piyasa Stratejisti John Reade, “Dikkat çekici olan yatırım talebinin büyüklüğü; sürpriz olan ise merkez bankalarının talebinin düşmesi” dedi.

Reade, merkez bankası alımlarının bu yıl da 200-250 ton daha az olabileceğini, ancak kesin bir rakamın belirsiz olduğunu ekledi.

Yatırım talebi rekor kırdı

Yatırım talebi, geçen yıl yüzde 84 artarak 2.175 tona ulaştı, özellikle altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler ve külçe altın alımlarıyla desteklendi. Bu yükseliş, merkez bankalarının alım düşüşünü ve takı talebindeki azalmayı fazlasıyla telafi etti.

Altın fiyatları geçen yıl yüzde 60’tan fazla yükseldi ve bu yıl da şimdiden yüzde 20’yi aşarak ons başına 5 bin 300 doları geçti. Fiyatlardaki artışta Grönland ve İran’daki jeopolitik gerilimler ile artan devlet borcu endişeleri etkili oldu.

Geçen yıl ETF’lere rekor 89 milyar dolarlık giriş oldu; bu da yatırımcı talebini tetikledi.

Hangi ülkeler satış hangi ülkeler alıma yöneldi?

Çoğu merkez bankası geçen yıl önceki yıllara göre alımlarını yavaşlattı, çünkü mevcut altın rezervlerinin değeri yükseldi ve hedef yüzdeleri zaten doluydu.

Satış yapanlar: Singapur, Rusya ve Ürdün

En büyük alıcı: Polonya, ikinci yıl üst üste 102 ton alım yaptı

Diğer büyük alıcılar: Kazakistan, Brezilya, Azerbaycan ve Türkiye

WGC verilerine göre, Çin’in alımları ise resmi olarak raporlanmıyor, ancak gizli alımlar dahil edildiğinde daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Birçok merkez bankası, altın rezervlerini ABD dolarından çeşitlendirme politikası izliyor. Geçen yıl alımlar, son üç yıldaki bin ton üzeri yıllık resmi alımların oldukça altında kaldı. Ayrıca rezervlerin değeri arttıkça, hedef yüzde oranlarını yönetmek için yeni alımlar yavaşlatıldı.

Altının yükselen yıldızı: Yatırımcılar

Reade, “Merkez bankalarının alımındaki düşüş, yatırım talebindeki hızlı artışla tamamen gölgede kaldı” dedi.

Altına dayalı ETF’lere yapılan yatırımların rekor seviyelere ulaşması ve külçe altına olan talebin artması, piyasalarda görülen tarihi yükselişi mümkün kıldı.

Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi faktörlerle birleşince, altın fiyatlarında olağanüstü bir ralliye yol açtı.