Finans devi Türkiye'de resesyon bekliyor

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup'un ekonomistleri, Türkiye'de ikinci üç aylık dönemde manşet büyümenin 'faaliyetlerdeki temel zayıflığı' maskelediğini savunarak, yılın ikinci yarısında ılımlı daralmalarla birlikte 'hafif bir resesyon' beklediklerini ifade etti.

Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerinin yayınlanmasının ardından yayınladıkları raporda, “Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde” diye yazdı.