Finans kuruluşları için Truth Social verilerine lisanslı erişim dönemi

Trump Media & Technology Group'dan yapılan açıklamada, "Truth API"nın işletmeler arası yeni bir veri hizmeti olduğu ve Truth Social'daki en üst düzey hesapların paylaşımlarına lisanslı erişim sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Truth API'nın 1 Ağustos itibarıyla kurumsal müşterilerin kullanımına sunulmasının beklendiği, şirketin tanıtım öncesinde bazı müşterileri sisteme dahil ettiği ve gelecek haftalarda ek ortakları platforma katmayı planladığı aktarıldı.

Bugüne kadar Truth Social paylaşımlarına yönelik resmi ve entegre bir hizmetin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, önemli Truth Social paylaşımlarını takip etmek isteyen şirketlerin manuel izleme yöntemlerine başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, hizmetin bilgiye erişimde yaşanan gecikmelerin maliyetinden en fazla etkilenen kuruluşlar için tasarlandığı, bu kapsamda manuel takip yerine düşük gecikmeli ve makine tarafından okunabilir veri akışına ihtiyaç duyan yüksek frekanslı işlem yapan ve algoritmik ticaret şirketlerinin hedef müşteri grupları arasında yer aldığı ifade edildi.

Truth API'nın, Truth Social paylaşımlarını müşterilere milisaniyeler içinde ulaştırmak için sektörde yaygın olarak kullanılan standart veri aktarım yöntemlerinden yararlandığı belirtilen açıklamada, hizmetin 7 gün 24 saat kesintisiz veri erişimi sağlamasının ve 2022'ye kadar uzanan paylaşımlardan oluşan tarihsel bir arşiv içermesinin beklendiği kaydedildi.

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarını yaptığı platform olarak biliniyor.