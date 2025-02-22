Finans sektöründen enflasyon uyarısı: Beklentiler yükseliyor

Finansal Kurumlar Birliği’nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi”nin (FKB-EGE) şubat ayı bülteni yayımlandı. FKB-EGE, ocak ayında bir önceki aya göre 3,09 puan azalarak 97,90 puana geriledi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi’ne göre şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,14 oldu.

Türkiye ekonomisini bünyesindeki bankacılık dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) şubat ayı bültenini yayımladı.

Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektöre ait 124 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin, ocak ayı endeksi ve şubat ayı beklenti anketi verilerinde, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta ve orta uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği gözlemlendi.

Enflasyon beklentisi yükseldi

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi şubat ayı sonuçlarına göre; şubat ayı enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre yüzde 0,37 artarak yüzde 3,14 değerini aldı. Öte yandan 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinde kısmi azalış görüldü.

FKB-Ekonomik Görünüm Endeksi'nin değişim trendine bakıldığında; 2024 yılının son 6 aylık döneminde ağustos ayı dışında artış yönünde bir eğilim görülürken, bu artış eğilimi Ocak 2025’te yerini 3,09 puanlık bir azalışa bıraktı. Ocak 2025’te endeks 97,90 değerine geriledi.

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Ocak 2025’te 6,42 puan azalarak 95,85 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 0,45 puan azalarak 102,30 ve Finansman Endeksi ise 2,40 puan azalarak 95,54 değerine geriledi.

Büyüme beklentisi IMF’nin üzerinde

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi şubat ayı sonuçlarına göre, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu için yüzde 3,16 ve 2026 yıl sonu için yüzde 3,69 oldu. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 4,5 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, hem 2025 yıl sonu ve hem de 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün üzerinde oldu.

FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, son altı aydır genel olarak pozitif bir ivme sergileyen FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin ocak ayında gerilemesinde, alt endekslerden Faktoring Endeksi’ndeki düşüşün belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı. Şeker, ayrıca, enflasyonist sürecin devam edeceğine yönelik beklentinin sektörde yaygın olduğuna dikkat çekti.