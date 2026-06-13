Finans uzmanları bekleyen risklere karşı uyardı: SpaceX hissesi alanları ne bekliyor?

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, finans dünyasında tarihi bir başlangıca imza attı. Perşembe günü öğleden sonra halka arz fiyatı 135 dolar olarak belirlenen şirket hisseleri, cuma günü işlemlerin başlamasıyla birlikte yatırımcı akınına uğradı.

İlk seanslarda yüzde 11 artışla açılış yapan hisseler, gün içinde yükselişini hızlandırarak ilk işlem gününü yüzde 19'luk devasa bir ralliyle tamamladı.

Bu yükselişle birlikte hisse fiyatı yaklaşık 160 dolar seviyesine ulaşırken, şirketin toplam piyasa değeri de 2 trilyon dolar sınırına yaklaştı. Halka açılır açılmaz bu seviyeye ulaşan SpaceX, ABD’nin en değerli ilk 10 şirketi arasındaki yerini aldı.

SpaceX gün içerisinde 175 doları da geçmeyi başarmıştı.

Axios'un haberine göre, finans uzmanları, SpaceX’in bugün S&P 500 endeksine dahil edilmesi durumunda, tek başına tüm endeksin yüzde 5'inden fazlasını oluşturacağına dikkat çekiyor.

"Başarı şansına yüzde 10 bile vermiyordum"

Şirketin borsaya adım atması öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulunan kurucu Elon Musk, ilk yıllardaki zorluklara değindi. Musk, "Açık konuşmak gerekirse, SpaceX kurulduğunda başarılı olmasına yüzde 10’dan bile daha az şans veriyordum, yıldızlararası bir medeniyet yaratma hedefi için bu riski almaya kesinlikle değerdi" ifadelerini kullandı.

Gerçekler göstergelerden kopuk eleştirisi

SpaceX'in borsadaki bu göz kamaştırıcı başlangıcı, finans çevrelerinde ciddi bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Şirketin, karının değil yıllık satışlarının tam 90 katı fiyatla işlem görmeye başlaması eleştirileri beraberinde getirdi.

Bullseye American Ingenuity Fund Portföy Yöneticisi Adam Johnson, bu çarpanların şirketin mevcut ticari temellerinden ve finansal gerçeklerinden kopuk bir değerlemeye işaret ettiğini savundu.

Florida Üniversitesi Finans Profesörü Jay Ritter’ın tarihsel analizleri de halka açılan şirketlerin büyük çoğunluğunun ilk üç yıllarında piyasa ortalamasının altında performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Buna karşın, S&P 500 endeksinin zirvesinde yer alan dev teknoloji şirketlerinin tamamı, küresel yapay zeka çılgınlığının da etkisiyle şu an mevcut kazançlarının çok üzerinde, yüksek primlerle işlem görüyor. Athena Capital’ın kurucusu Isabelle Freidheim piyasadaki bu durumu, "Aşırı coşku, kısa vadede şirketin gelecekteki performansına karşı borçlanmaktır; bazı şirketler gelecekte bu borcu fazlasıyla geri öder" sözleriyle özetliyor.

180 gün geçtikten sonra Musk hariç ortaklar için satış yasağı kalkacak

Uzmanlar, hisseye yönelik mevcut güçlü talebe rağmen asıl sınavın, içerideki yatırımcıların hisse satmasını engelleyen "kilit süresi" (lock-up) dolduğunda verileceğini belirtiyor.

Şirketin bir sonraki kazanç raporunun ardından, erken dönem yatırımcıların ellerindeki hisselerin yüzde 20'ye yakınını satarak kar realizasyonuna gitme hakkı bulunuyor.

Halka arzın üzerinden 180 gün geçtikten sonra ise Elon Musk hariç tüm içerideki ortaklar için satış yasağı kalkacak. Kurucu Elon Musk'ın hisselerini elden çıkarabilmesi için ise tam 366 gün beklemesi gerekecek.

Cleo Capital’dan Sarah Kunst, "Kilit süresi hızla dolacak. İçeridekiler satış yapmaya başladığında, elinde hisseyle baş başa kimlerin kalacağını hep birlikte göreceğiz" uyarısında bulunuyor.