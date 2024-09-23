  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Finansal hizmetlere güven yükseldi
Takip Et

Finansal hizmetlere güven yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 puan artış kaydederek 157,8 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Finansal hizmetlere güven yükseldi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

2024 yılıEylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64 Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” hariç)”,,"65 Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66 Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 1 0 0,5 ve 3,0 puanlık a rtış olduğu gözlenmektedir.'

Ekonomi
Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı
Çalışma Bakanlığı ve TİSK “Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi” protokolü imzaladı
S&P'den Türkiye için not artışı sinyali
S&P'DEN TÜRKİYE İÇİN NOT ARTIŞI SİNYALİ
Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Amerika ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 19 bin ton rekolte bekleniyor
Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Amerika ve Avrupa’ya ihraç ediliyor! 19 bin ton rekolte bekleniyor
11 kentteki kooperatiflere 2,7 milyon Euroluk hibe
11 kentteki kooperatiflere 2,7 milyon Euroluk hibe
Makinecilerden 8 ayda 18,3 milyar dolarlık ihracat
Makinecilerden 8 ayda 18,3 milyar dolarlık ihracat
Evinin damında kuruttuğu incirler 300 ila 350 TL arasında alıcı buluyor
Evinin damında kuruttuğu incirler 300 ila 350 TL arasında alıcı buluyor